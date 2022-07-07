https://tr.sputniknews.com/20220707/bakirkoyde-avukat-servet-bakirtasi-ve-ardindan-oznur-tufani-olduren-abdullah-turkoglu-tutuklandi-1058448166.html

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ve ardından Öznur Tufan'ı öldüren Abdullah Türkoğlu tutuklandı

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ve ardından Öznur Tufan'ı öldüren Abdullah Türkoğlu tutuklandı

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ve ardından Büyükçekmece'de Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah Türkoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T20:17+0300

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türkiye

servet bakırtaş

cezaevi

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İstanbul Bakırköy'de Avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu, maktül Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" maktül Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.Hakkında 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasını geri çekmedikleri gerekçesiyle avukat Servet Bakırtaş ve davayı açan Öznur Tufan'ı öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli Türkoğlu, cumhuriyet savcılığında poliste verdiği ifadeyi tekrar etti.Türkoğlu, ifadesi alındıktan sonra maktül Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" maktül Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.'Davayı cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim'Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Türkoğlu'nun, Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim" dediği öğrenildi.Türkoğlu'nun daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.'Cinayetleri işlemeye sabah kalktığımda karar verdim'Şüpheli Abdullah Türkoğlu, ifadesinde 2019 yılında kendisine bir silah satın aldığını, cinayet işlemeye ise olay günü yataktan kalktığında karar verdiğini söyledi.Türkoğlu'nun bayram tatili nedeniyle daha sonra bulamayacağını düşündüğü Avukat Servet Bakırtaş'ın bürosuna gittiği ve müşteri olarak içeri girdiği öğrenildi.Abdullah Türkoğlu'nun "İçeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım" dediği bildirildi.'Öznur Tufan'a hiçbir şey söylemeden ateş ettim'Bu olayın ardından Büyükçekmece'de bulunan spotçular çarsına gittiğini anlatan Abdullah Türkoğlu "Burada Öznur Tufan'ı aradım. Daha sonra onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiç bir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım"dediği belirtildi.

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servet bakırtaş, cezaevi