https://tr.sputniknews.com/20220707/biden-turkiyeye-f-16-satisini-destekliyor-ancak-kongrenin-onayinin-gerektigini-acikca-soyluyor-1058455854.html

'Biden, Türkiye'ye F-16 satışını destekliyor ancak Kongre'nin onayının gerektiğini açıkça söylüyor'

'Biden, Türkiye'ye F-16 satışını destekliyor ancak Kongre'nin onayının gerektiğini açıkça söylüyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu ve... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T23:34+0300

2022-07-07T23:34+0300

2022-07-07T23:36+0300

joe biden

dünya

f-16

nato

türkiye

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ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.Jones, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuçları konusunda brifing verdi.Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna arasında olanlar sonucu daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de tarihi bir adım olarak nitelendirdi.Jones, Anadolu Ajansı muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/beyaz-saray-biden-turkiyenin-f-16-talebini-destekliyor-1058360345.html

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