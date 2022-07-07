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https://tr.sputniknews.com/20220707/birlesmis-milletlerin-dunya-acliginin-faydalari-makalesi-yayindan-kaldirildi-1058420471.html
Birleşmiş Milletler'in 'Dünyadaki Açlığın Faydaları' makalesi yayından kaldırıldı
Birleşmiş Milletler'in 'Dünyadaki Açlığın Faydaları' makalesi yayından kaldırıldı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan 'Dünyadaki Açlığın Faydaları' başlıklı bir makale, son günlerde gündeme oturdu. Yazıya sosyal medyadan tepkiler... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:06+0300
2022-07-07T12:24+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
gıda krizi
açlık
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Hawaii Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi profesörü olarak görev yapan George Kent'in kaleme aldığı, BM'nin internet sitesinde yayınlanan 13 yıllık bir makale, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazı, tepkilerin ardından kısa süre sonra BM'nin internet sayfasından kaldırıldı.'Dünyada açlık olmasaydı, tarlaları kim sürerdi?''Dünyadaki Açlığın Faydaları' isimli makalede insanların açlıkla mücadele etmek için çalıştığı, açlığın olmaması durumunda insanların el emeği gerektiren işlerde çalışmak istemeyeceği savunuldu. Hicivsel bir dille kaleme alındığı tahmin edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:'Hiç kimse aç insanlardan daha çok çalışmaz'Yalnızca aç insanların sıkı bir şekilde çalışacağını savunan yazar Kent, iyi beslenen insanların ise bu tip işleri yapmaya istekli olmayacağını belirtti. Daha üretken olmaları için insanların iyi beslenmesi gerektiğini 'saçma' olarak nitelendiren yazar, makalede "Hiç kimse aç insanlardan daha çok çalışmaz" dedi.Dünyada gıda krizi endişelerinin yükseldiği bir dönemde BM'nin 'zenginlerin çıkarları için açlığı öven' bir yazıya internet sitesinde yer veriyor olması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.Ancak 6 Temmuz'da viral olan yazının aslında BM'nin 'Chronicle' dergisinde 2008 yılında kaleme alınıp basıldığı, internet sitesinde ise 2019'da yayınlandığı belirtildi.Kimi sosyal medya kullanıcıları ise yazarın hiciv kullanarak aslında zenginlerin kendi konforları için fakir insanları aç bıraktığına işaret ederek, yazının sonunda "Üst düzey insanlar açlık sorununu çözmek için acele etmiyorlar. Birçoğumuz için açlık bir sorun değil, bir zenginliktir" ifadelerine yer verdiğini vurguladı.Akademisyen yazar George Kent'in aynı zamanda küresel açlık sorununa dair "İhtiyaçtan Özgürlüğe: Yeterli Gıdaya Sahip Olma Hakkı" isimli bir kitabı da bulunuyor.
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birleşmiş milletler (bm), gıda krizi, açlık

Birleşmiş Milletler'in 'Dünyadaki Açlığın Faydaları' makalesi yayından kaldırıldı

12:06 07.07.2022 (güncellendi: 12:24 07.07.2022)
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan 'Dünyadaki Açlığın Faydaları' başlıklı bir makale, son günlerde gündeme oturdu. Yazıya sosyal medyadan tepkiler yükselirken, makalenin BM internet sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.
Hawaii Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi profesörü olarak görev yapan George Kent'in kaleme aldığı, BM'nin internet sitesinde yayınlanan 13 yıllık bir makale, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazı, tepkilerin ardından kısa süre sonra BM'nin internet sayfasından kaldırıldı.

'Dünyada açlık olmasaydı, tarlaları kim sürerdi?'

'Dünyadaki Açlığın Faydaları' isimli makalede insanların açlıkla mücadele etmek için çalıştığı, açlığın olmaması durumunda insanların el emeği gerektiren işlerde çalışmak istemeyeceği savunuldu. Hicivsel bir dille kaleme alındığı tahmin edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal yaşamın en tepesindeki bizler için açlığı küresel olarak sona erdirmek bir felaket olur. Dünyada açlık olmasaydı, tarlaları kim sürerdi? Sebzelerimizi kim hasat ederdi? Hayvan tesislerinde kim çalışırdı? Tuvaletlerimizi kim temizlerdi? Kendi yemeğimizi kendimiz üretip kendi tuvaletlerimizi temizlememiz gerekirdi.”

'Hiç kimse aç insanlardan daha çok çalışmaz'

Yalnızca aç insanların sıkı bir şekilde çalışacağını savunan yazar Kent, iyi beslenen insanların ise bu tip işleri yapmaya istekli olmayacağını belirtti. Daha üretken olmaları için insanların iyi beslenmesi gerektiğini 'saçma' olarak nitelendiren yazar, makalede "Hiç kimse aç insanlardan daha çok çalışmaz" dedi.
Dünyada gıda krizi endişelerinin yükseldiği bir dönemde BM'nin 'zenginlerin çıkarları için açlığı öven' bir yazıya internet sitesinde yer veriyor olması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Ancak 6 Temmuz'da viral olan yazının aslında BM'nin 'Chronicle' dergisinde 2008 yılında kaleme alınıp basıldığı, internet sitesinde ise 2019'da yayınlandığı belirtildi.
Kimi sosyal medya kullanıcıları ise yazarın hiciv kullanarak aslında zenginlerin kendi konforları için fakir insanları aç bıraktığına işaret ederek, yazının sonunda "Üst düzey insanlar açlık sorununu çözmek için acele etmiyorlar. Birçoğumuz için açlık bir sorun değil, bir zenginliktir" ifadelerine yer verdiğini vurguladı.
Akademisyen yazar George Kent'in aynı zamanda küresel açlık sorununa dair "İhtiyaçtan Özgürlüğe: Yeterli Gıdaya Sahip Olma Hakkı" isimli bir kitabı da bulunuyor.
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