https://tr.sputniknews.com/20220707/boris-johnsona-yeni-atadigi-maliye-bakani-nadhim-zahawi-de-hemen-birak-git-dedi-1058417083.html

Britanya medyası: Boris Johnson, bugün parti liderliğinden istifa ediyor, ekime dek başbakan kalacak

Britanya medyası: Boris Johnson, bugün parti liderliğinden istifa ediyor, ekime dek başbakan kalacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı görevi bırakmaya zorlamak için hükümetteki görevlerinden istifa eden milletvekillerine neredeyse her dakika bir yenisi... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T11:05+0300

2022-07-07T11:05+0300

2022-07-07T12:34+0300

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britanya

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boris johnson

istifa

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Skandallarla birlikte anılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) birkaç saat içinde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini açıklaması bekleniyor. BBC dahil Britanya medyasının bu yöndeki haberlerinin ardından Downing Sokağı 10 Numara'nın Sözcüsü "Başbakan bugün ülkeye açıklama yapacak" dedi. BBC "Boris Johnson bugün Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edecek, sonbahara dek başbakanlık görevine devam etmek istiyor" haberini geçti. Yani BoJo, yeni parti lideri seçilene dek başbakan kalmak istiyor. Muhafazakar Parti'nin yeni liderini belirlemesi ise ekimi bulabilir. BBC'ye göre 'Muhafazakar Parti liderlik yarışı bu yaz gerçekleşecek ve kazanan, ekim ayında Johnson'ın yerini alacak'.BoJo'nun cinsel tacizle suçlanan bir milletvekilini parti içinde etik dışı şekilde terfi ettirmesi skandalı, artık Başbakan'ı savunacak pozisyon bulamayan kendi partisi içinde bardağı taşıran damla oldu. Önceki gün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 'Başbakan'a artık güvenlerinin kalmadığını' söyleyerek istifa etmesinin tetiklediği istifa tsunamisinde BoJo'yu görevi bırakmaya zorlamak için hükümetteki görevlerinden istifa eden milletvekillerinin sayısı 55'i geçti. Buna rağmen görevi bırakmamakta direnen BoJo'nun aldığı darbelere istifa eden Rishi Sunak'ın yerine Maliye Bakanı atadığı Nadhim Zahawi'nin desteğini kaybetmesi de eklendi. Muhafazakar Parti'nin olası yeni lider, dolayısıyla yeni başbakan adayları arasında adı geçen Nadhim Zahawi, Başbakan'a istifa çağrısı yaptı. Zahawi, "Başbakan: Bu sürdürülebilir değil ve daha da kötüye gidecek: Sizin için, Muhafazakar Parti için ve en önemlisi tüm ülke için. Doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisiniz" diye tweetledi. Evening Standard'a göre BoJo, Muhafazakar Parti'nin 1922 Komisyonu Başkanı Sir Graham Brady ile konuştuktan sonra bırakma kararını aldı. Parti içi kurallara bakan 1922 Komisyonu'nun gelecek hafta seçilecek yeni üyelerinin kuralları değiştirmesi ve BoJo hakkında yeni bir parti içi güven oylamasına imkan tanıması bekleniyordu. BoJo'yu götüren skandallar zincirinin son halkası, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik cinsel taciz suçlamalarından haberdar olmadığını söylemesine rağmen, 2019'da dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiğinin ortaya çıkması oldu. Anamuhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, istifa haberleri üzerine, Britanya'nın, ülkeye büyük zarar veren Muhafazakar Parti'nin 12 yıllık iktidarının ardından yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.Starmer "Muhafazakarlar 12 yıllık ekonomik durgunluk, azalan kamu hizmetleri ve boş vaatlerden sorumlu. İhtiyacımız olan, en tepedeki Muhafazakarı değiştirmek değil, doğru düzgün bir hükümet değişikli. Britanya için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var" diye tweetledi.

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britanya, ingiltere, boris johnson, istifa