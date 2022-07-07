Türkiye
SON DAKİKA| Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220707/boris-johnsondan-istifa-aciklamasi-muhafazakar-partinin-yeni-bir-lideri-olmasi-lazim-1058428831.html
Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
Britanya Başbakanı Boris Johnson, karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri ve hükümetteki bakanların... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T14:32+0300
2022-07-07T14:44+0300
dünya
boris johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1058428831.jpg?1657194294
Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri, dolayısıyla yeni bir başbakan olması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Ancak başbakanlıktan derhal gitmesi yönündeki baskıya meydan okuyan Johnson, partideki halefi belli olana kadar iktidarda kalacağını, yeni başbakan atanana dek başbakanlık görevlerini yerine getireceğini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boris johnson

Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım

14:32 07.07.2022 (güncellendi: 14:44 07.07.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Britanya Başbakanı Boris Johnson, karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri ve hükümetteki bakanların ayaklanıp istifa tsunamisi yaratması nedeniyle çok direnmesine rağmen kabul etmek zorunda kaldığı istifa açıklamasını yaptı.
Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri, dolayısıyla yeni bir başbakan olması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Ancak başbakanlıktan derhal gitmesi yönündeki baskıya meydan okuyan Johnson, partideki halefi belli olana kadar iktidarda kalacağını, yeni başbakan atanana dek başbakanlık görevlerini yerine getireceğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала