https://tr.sputniknews.com/20220707/boris-johnsondan-istifa-aciklamasi-muhafazakar-partinin-yeni-bir-lideri-olmasi-lazim-1058428831.html
Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
Britanya Başbakanı Boris Johnson, karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri ve hükümetteki bakanların... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T14:32+0300
2022-07-07T14:32+0300
2022-07-07T14:44+0300
dünya
boris johnson
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Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri, dolayısıyla yeni bir başbakan olması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Ancak başbakanlıktan derhal gitmesi yönündeki baskıya meydan okuyan Johnson, partideki halefi belli olana kadar iktidarda kalacağını, yeni başbakan atanana dek başbakanlık görevlerini yerine getireceğini söyledi.
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boris johnson
Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım
14:32 07.07.2022 (güncellendi: 14:44 07.07.2022) Abone ol
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Britanya Başbakanı Boris Johnson, karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri ve hükümetteki bakanların ayaklanıp istifa tsunamisi yaratması nedeniyle çok direnmesine rağmen kabul etmek zorunda kaldığı istifa açıklamasını yaptı.
Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri, dolayısıyla yeni bir başbakan olması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Ancak başbakanlıktan derhal gitmesi yönündeki baskıya meydan okuyan Johnson, partideki halefi belli olana kadar iktidarda kalacağını, yeni başbakan atanana dek başbakanlık görevlerini yerine getireceğini söyledi.