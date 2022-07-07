https://tr.sputniknews.com/20220707/boris-johnsondan-istifa-aciklamasi-muhafazakar-partinin-yeni-bir-lideri-olmasi-lazim-1058428831.html

Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım

Boris Johnson'dan istifa açıklaması: Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri olması lazım

Britanya Başbakanı Boris Johnson, karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri ve hükümetteki bakanların... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:32+0300

2022-07-07T14:32+0300

2022-07-07T14:44+0300

dünya

boris johnson

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Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni bir lideri, dolayısıyla yeni bir başbakan olması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Ancak başbakanlıktan derhal gitmesi yönündeki baskıya meydan okuyan Johnson, partideki halefi belli olana kadar iktidarda kalacağını, yeni başbakan atanana dek başbakanlık görevlerini yerine getireceğini söyledi.

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boris johnson