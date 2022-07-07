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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/canli--donetsk-suriye-dhcde-kurulacak-uluslararasi-mahkemeye-katilmak-icin-on-kabul-verdi-1058437029.html
CANLI | Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi
CANLI | Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Rus basınına demecinde Suriye’nin DHC’deki savaş suçluları için kurulacak uluslararası... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi

16:48 07.07.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Rus basınına demecinde Suriye’nin DHC’deki savaş suçluları için kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Ukrayna topraklarında Ukraynalıların eliyle tüm NATO topluluğunun Rusya ile savaş halinde olduğunu belirtti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna krizine verilen yanıtta başarısızlık yaşadığını ve Moskova'nın 'ahlaki açıdan iflas ettiğini' iddia etti.
İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CEO'su Andrea Orcel, kurumun Rusya'yı kademeli olarak terk etme seçenekleri üzerinde çalıştığını ve Rusya'nın 'iyi bir finansal performans gösterdiğini' söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askerlerinin Zmeynıy Adası’na bayrak dikmeye çalıştığını söyledi. Konaşenkov’un açıklamasına göre, motorlu bir tekneden inen Ukrayna askerleri bayrakla bir fotoğraf çekti.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Karasu limanında durdurulup teftiş edildikten sonra limandan ayrılmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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Ukrayna'daki özel askeri harekata katılan Rus güçlerine dinlenme imkanı tanındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekatta görev yapan Rus birliklerine dinlenme imkanı sunulduğunu açıkladı.
Bakanlık, "Özel askeri harekat sırasında muharebe görevlerini yerine getiren birliklerde, muharebe kabiliyetlerini yenilemeye yönelik faaliyetler yürütülüyor. Askerlere dinlenme, evlerinden mektup ve paket alma imkanı sunuldu" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, muharebe alanlarında savaşta görev alan araçların planlı bakımının yapıldığını da belirtti.
Hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) özgürleştirme operasyonunun başarıyla tamamlandığını vurgulamıştı.
Putin de "Lugansk yönünde silahlı faaliyetlere katılan ve başarı, zafer elde eden birlikler mutlaka dinlenmeli, askeri imkan ve kabiliyetlerini artırmalı. 'Vostok' (Doğu) ve 'Zapad' (Batı) grupları da dahil diğer birlikler, daha önce onaylanan plan dahilinde görevlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullanmıştı.
16:47 07.07.2022
Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Rus basınına demecinde Suriye’nin DHC’deki savaş suçluları için kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdiğini söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) de mahkemeye katılacağını belirten Nikonorova, “Hangi ülkelerin mahkemede hangi sıfatla yer alabilecekleri konusunda zaten belli bir anlayış var. Her şeyden önce, bu bizim kardeş Lugansk Halk Cumhuriyeti. Ayrıca, Rusya’nın ilgili organlarının temsilcileri de her iki cumhuriyette soruşturma faaliyetleri yürütmeyi sürdürüyor. Suriye ziyaretimiz sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad'a Suriye Arap Cumhuriyeti'nin uluslararası mahkemeye katılma olasılığını değerlendirmeyi önerdik ve ön kabul aldık” dedi.
Nikonorova, bakanlıklarının önemli görevlerinden birinin uluslararası mahkeme tüzüğünün hazırlanması olduğunu kaydederek, “Faillerin mahkum edilmesi de dahil olmak üzere tüm usuli işlemler bu tüzük temelinde gerçekleştirilecek. Bu mahkemenin uluslararası anlaşmalar temelinde kurulmasının planlandığını belirtmek istiyorum” diye konuştu.
DHC yetkilileri, yaz sonuna kadar savaş suçlarının işlenmesine karışan Ukraynalı silahlı grupların üyeleri hakkında birkaç ara mahkeme düzenlemeyi planlıyor. Bunlardan ilki Volnovaha'da işlenen suçların da değerlendirileceği Mariupol Mahkemesi olacak. Başta ‘Azov’ ve ‘Aydar’ olmak üzere aşırı milliyetçi tabur üyelerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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