CANLI | Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Ukrayna topraklarında Ukraynalıların eliyle tüm NATO topluluğunun Rusya ile savaş halinde olduğunu belirtti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna krizine verilen yanıtta başarısızlık yaşadığını ve Moskova'nın 'ahlaki açıdan iflas ettiğini' iddia etti.
İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CEO'su Andrea Orcel, kurumun Rusya'yı kademeli olarak terk etme seçenekleri üzerinde çalıştığını ve Rusya'nın 'iyi bir finansal performans gösterdiğini' söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askerlerinin Zmeynıy Adası’na bayrak dikmeye çalıştığını söyledi. Konaşenkov’un açıklamasına göre, motorlu bir tekneden inen Ukrayna askerleri bayrakla bir fotoğraf çekti.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Karasu limanında durdurulup teftiş edildikten sonra limandan ayrılmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: