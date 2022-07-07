CANLI | Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi

Donetsk: Suriye, DHC’de kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Rus basınına demecinde Suriye’nin DHC’deki savaş suçluları için kurulacak uluslararası mahkemeye katılmak için ön kabul verdiğini söyledi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) de mahkemeye katılacağını belirten Nikonorova, “Hangi ülkelerin mahkemede hangi sıfatla yer alabilecekleri konusunda zaten belli bir anlayış var. Her şeyden önce, bu bizim kardeş Lugansk Halk Cumhuriyeti. Ayrıca, Rusya’nın ilgili organlarının temsilcileri de her iki cumhuriyette soruşturma faaliyetleri yürütmeyi sürdürüyor. Suriye ziyaretimiz sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad'a Suriye Arap Cumhuriyeti'nin uluslararası mahkemeye katılma olasılığını değerlendirmeyi önerdik ve ön kabul aldık” dedi.

Nikonorova, bakanlıklarının önemli görevlerinden birinin uluslararası mahkeme tüzüğünün hazırlanması olduğunu kaydederek, “Faillerin mahkum edilmesi de dahil olmak üzere tüm usuli işlemler bu tüzük temelinde gerçekleştirilecek. Bu mahkemenin uluslararası anlaşmalar temelinde kurulmasının planlandığını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

DHC yetkilileri, yaz sonuna kadar savaş suçlarının işlenmesine karışan Ukraynalı silahlı grupların üyeleri hakkında birkaç ara mahkeme düzenlemeyi planlıyor. Bunlardan ilki Volnovaha'da işlenen suçların da değerlendirileceği Mariupol Mahkemesi olacak. Başta ‘Azov’ ve ‘Aydar’ olmak üzere aşırı milliyetçi tabur üyelerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.