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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, Batı silahlarını karaborsada satıyor
CANLI | Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, Batı silahlarını karaborsada satıyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanlarından Karen Kwiatkowski, Ukrayna'nın eğitim eksikliği, lojistik sorunlar ve silahlı kuvvetlerinin... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrainian soldier armed with US Javelin ride along Khreshchatyk Street, during a military parade to celebrate Independence Day in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye

CANLI | Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, Batı silahlarını karaborsada satıyor

09:32 07.07.2022 (güncellendi: 10:05 07.07.2022)
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanlarından Karen Kwiatkowski, Ukrayna'nın eğitim eksikliği, lojistik sorunlar ve silahlı kuvvetlerinin küçülmesi nedeniyle Batı kaynaklı silahları karaborsada sattığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı’dan savaş uçakları geleceği yönündeki umudunu yitirdiğini, ancak hava savunma sistemlerine ilişkin beklentilerinin sürdüğünü belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Harkov, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki ticari kuruluşlarının Donbass üzerinden Rusya ve üçüncü ülkelere ihracat yapabileceğini kaydetti.
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde Rus ordusunun oluşturduğu askeri-sivil idarenin başkanı Vladimir Saldo, bölgede referandum hazırlıklarının başladığını, organizasyona odaklandıklarını duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:03 07.07.2022
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, kullanım kabiliyeti sınırlı olması nedeniyle Batı silahlarını karaborsada satıyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanlarından Karen Kwiatkowski, Ukrayna'nın eğitim eksikliği, lojistik sorunlar ve silahlı kuvvetlerinin küçülmesi nedeniyle Batı kaynaklı silahları karaborsada sattığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Bu materyallerin 'bedava', ihtiyaç duyulmayan veya kolay kullanılamayan şeyler oldukları göz önüne alındığında, satarak büyük miktarda kar elde edilebilir. Ukrayna'nın bu 'hediyeleri' kullanım kabiliyeti, eğitim eksikliği, lojistik zorluklar ve Ukrayna ordusunun çapının giderek küçülmesi nedeniyle sınırlı" dedi.
Giden malzemelerin bir kısmının eksik olduğunu, diğer ekipmanların ise Ukrayna'nın savaş stratejisine uygun hale getirilemeyeceğini söyleyen Kwiatkowski, ironik bir biçimde bu silahların bir kısmının muhtemelen Rusya ve müttefiklerinin eline geçeceğini de sözlerine ekledi.
Kiwatkowski, Ukrayna'nın kullanabileceği silahları bile eninde sonunda satacağını öngörerek şöyle devam etti: "Tanksavar Javelin füzeleri, yüksek hareket kabiliyetine sahip M142 HIMARS ve M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemleri gibi ABD tarafından sağlanan daha etkili silahlar, Ukraynalılar Moskova'yla ateşkes ve anlaşma müzakere etmeye karar verdiğinde muhtelemen karaborsada görünmeye başlayacak."
09:48 07.07.2022
Ukrayna, Mihaylovka köyüne 155 mm kalibreli mermiler fırlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu DHC’de’deki Mihaylovka köyüne ateş açtı.
Saldırıda NATO ülkelerinin kullandığı 155 milimetre kalibreli beş top mermisi atıldı.
09:31 07.07.2022
İsveç: 2025'e kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkaracağız
Yakın zamanda NATO'ya kabul edilen İsveç'in Savunma Bakanı Peter Hultqvist, 2025 yılına kadar askeri harcamaları GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkaracaklarını ve Baltık Denizi'ne girişi kontrol etmek için bölgedeki askeri faaliyetleri artıracaklarını söyledi.
SVT kanalına demeç veren Hultqvist, "Baltık Denizi'ne girişin kontrolü çok önemli. Bu stratejik bir bölge, bu bölgeye özel dikkat göstermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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