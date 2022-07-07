CANLI | Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, Batı silahlarını karaborsada satıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı’dan savaş uçakları geleceği yönündeki umudunu yitirdiğini, ancak hava savunma sistemlerine ilişkin beklentilerinin sürdüğünü belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Harkov, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki ticari kuruluşlarının Donbass üzerinden Rusya ve üçüncü ülkelere ihracat yapabileceğini kaydetti.
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde Rus ordusunun oluşturduğu askeri-sivil idarenin başkanı Vladimir Saldo, bölgede referandum hazırlıklarının başladığını, organizasyona odaklandıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: