Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna, kullanım kabiliyeti sınırlı olması nedeniyle Batı silahlarını karaborsada satıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanlarından Karen Kwiatkowski, Ukrayna'nın eğitim eksikliği, lojistik sorunlar ve silahlı kuvvetlerinin küçülmesi nedeniyle Batı kaynaklı silahları karaborsada sattığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Kwiatkowski, "Bu materyallerin 'bedava', ihtiyaç duyulmayan veya kolay kullanılamayan şeyler oldukları göz önüne alındığında, satarak büyük miktarda kar elde edilebilir. Ukrayna'nın bu 'hediyeleri' kullanım kabiliyeti, eğitim eksikliği, lojistik zorluklar ve Ukrayna ordusunun çapının giderek küçülmesi nedeniyle sınırlı" dedi.

Giden malzemelerin bir kısmının eksik olduğunu, diğer ekipmanların ise Ukrayna'nın savaş stratejisine uygun hale getirilemeyeceğini söyleyen Kwiatkowski, ironik bir biçimde bu silahların bir kısmının muhtemelen Rusya ve müttefiklerinin eline geçeceğini de sözlerine ekledi.

Kiwatkowski, Ukrayna'nın kullanabileceği silahları bile eninde sonunda satacağını öngörerek şöyle devam etti: "Tanksavar Javelin füzeleri, yüksek hareket kabiliyetine sahip M142 HIMARS ve M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemleri gibi ABD tarafından sağlanan daha etkili silahlar, Ukraynalılar Moskova'yla ateşkes ve anlaşma müzakere etmeye karar verdiğinde muhtelemen karaborsada görünmeye başlayacak."