https://tr.sputniknews.com/20220707/chp-saglikta-siddet-sorununun-cozumu-icin-meclisi-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1058443133.html

CHP, 'sağlıkta şiddet' sorununun çözümü için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, 'sağlıkta şiddet' sorununun çözümü için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP'li Özel, "sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek için bayram sonrasında TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T19:07+0300

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şiddet

sağlık

ekrem karakaya

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, doktor Ekrem Karakaya'nın, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini anımsattı. Bu saldırının toplumun tüm kesimlerinde infiale neden olduğunu kaydeden Özel, sağlıkta şiddet konusunda ilgili mevzuatta düzenlemelerin bir an önce yapılması için yasama organına çağrılar yapıldığını aktardı.CHP'nin sağlıkta şiddet konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulayan Özel, bu konuda çok sayıda kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarak, bir an önce önlem alınması konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.TBMM Başkanlığı'na bugün Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda değişiklik öngören kanun teklifini de sunduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:Özel, tüm siyasi parti gruplarının ve grubu olmayan milletvekillerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve Konya'da yaşanan katliamın benzerinin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerle birlikte çalışabileceklerini ümit ettiklerini belirtti.

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özgür özel, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şiddet, sağlık, ekrem karakaya, konya