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Çin medyası: G20, ABD liderliğindeki Batı’ya boyun eğmeyecek
Çin medyası: G20, ABD liderliğindeki Batı’ya boyun eğmeyecek
Çin’in Global Times gazetesi, G20’nin, ABD liderliğindeki Batı’yı dinlemeye hazır bir ülkeler birliği olmadığını kaydetti. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:07+0300
2022-07-07T23:07+0300
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Global Times’a konuşan Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Yang Xiyu, “G20, ne Batı’nın özel bir kulübü ne de ABD’nin sahip olduğu bir platform. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çoğu, Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmadı ve G20, ABD’nin nabzına uymayan birçok gelişmekte olan ülkeden oluşuyor” ifadesini kullandı.ABD’nin Endonezya’da düzenlenen G20 dışişleri bakanları görüşmesini, G7’de yaptığı gibi Rusya ve Çin karşıtı platforma dönüştürme ‘hayalinden’ vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.Chen Qingqing ve Wan Hengyi imzalı yazıda, “G20’ye dahil gelişmekte olan ülkeleri, yeni jeopolitik çatışmalar yaratarak dünyayı bölmeye çalışmak yerine ekonomik istikrarsızlık ve gıda krizi gibi konuları tartışmak istiyor” ifadesine yer verildi.Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden araştırma görevlisi Lü Xiang, Global Times’a açıklamasında, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlar yardımıyla Moskova’yı mahvetme niyetinin ancak kendilerine zarar vereceğini söyledi.
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g20, çin, rusya
Çin medyası: G20, ABD liderliğindeki Batı’ya boyun eğmeyecek
23:07 07.07.2022 (güncellendi: 23:23 07.07.2022) Abone ol
Çin’in Global Times gazetesi, G20’nin, ABD liderliğindeki Batı’yı dinlemeye hazır bir ülkeler birliği olmadığını kaydetti.
Global Times’a konuşan Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Yang Xiyu, “G20, ne Batı’nın özel bir kulübü ne de ABD’nin sahip olduğu bir platform. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çoğu, Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmadı ve G20, ABD’nin nabzına uymayan birçok gelişmekte olan ülkeden oluşuyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin Endonezya’da düzenlenen G20 dışişleri bakanları görüşmesini, G7’de yaptığı gibi Rusya ve Çin karşıtı platforma dönüştürme ‘hayalinden’ vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.
Chen Qingqing ve Wan Hengyi imzalı yazıda, “G20’ye dahil gelişmekte olan ülkeleri, yeni jeopolitik çatışmalar yaratarak dünyayı bölmeye çalışmak yerine ekonomik istikrarsızlık ve gıda krizi gibi konuları tartışmak istiyor” ifadesine yer verildi.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden araştırma görevlisi Lü Xiang, Global Times
’a açıklamasında, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlar yardımıyla Moskova’yı mahvetme niyetinin ancak kendilerine zarar vereceğini söyledi.