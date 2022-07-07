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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:04+0300
2022-07-07T19:13+0300
isaac herzog
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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isaac herzog, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü

19:04 07.07.2022 (güncellendi: 19:13 07.07.2022)
© AP Photo / Burhan OzbiliciCumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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