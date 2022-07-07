https://tr.sputniknews.com/20220707/cumhurbaskani-erdogan-ile-israil-cumhurbaskani-herzog-gorustu-1058442967.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:04+0300
2022-07-07T19:04+0300
2022-07-07T19:13+0300
isaac herzog
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
dünya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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isaac herzog, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
19:04 07.07.2022 (güncellendi: 19:13 07.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.