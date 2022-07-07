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https://tr.sputniknews.com/20220707/diyarbakirda-saglik-emekcileri-grevi-1058431334.html
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
Diyarbakır’da da sağlık emekçileri ve hekimler, Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini iş bırakarak protesto etti. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:09+0300
2022-07-07T15:52+0300
görüş
diyarbakır
protesto
sağlık çalışanı
doktor
ekrem karakaya
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Sabah saatlerinde hastane önlerinde toplanan sağlık emekçileri ve hekimler, Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya’yı andı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık emekçileri burada açıklama yaptı. Sağlık meslek örgütlerinin yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık emekçilerinin eylemine destek verdi.‘Yayın yasağı ile esas sorumluların payı görünmez kılınmak istenmektedir’Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyen sağlık emekçileri 'Sağlıkta şiddete son' sloganları attı. Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan “Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Şiddetin artmasına neden olan söylem ve davranışlar olumsuz bir reaksiyona dönüşüyor. Bununla birlikte sağlıktaki şiddetin münferit bir olay olmadığını, toplumsal ve politik bir sorun olduğunu yürütülen sağlık sisteminin şiddeti her geçen gün daha çok desteklediğini gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasını ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Dün yaşanan cinayetten sonra da yayın yasağı getirilerek sağlıkta şiddetin tartışılması engellenmeye çalışılmakta ve esas sorumluların payı görünmez kılınmak istenmektedir” şeklinde konuştu.Açıklama yapılan oturma eyleminin ardından sona erdi.
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, protesto, sağlık çalışanı, doktor, ekrem karakaya

Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi

15:09 07.07.2022 (güncellendi: 15:52 07.07.2022)
© SputnikDiyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da da sağlık emekçileri ve hekimler, Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini iş bırakarak protesto etti.
Sabah saatlerinde hastane önlerinde toplanan sağlık emekçileri ve hekimler, Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya’yı andı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık emekçileri burada açıklama yaptı.
© SputnikDiyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
© Sputnik
Sağlık meslek örgütlerinin yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık emekçilerinin eylemine destek verdi.

‘Yayın yasağı ile esas sorumluların payı görünmez kılınmak istenmektedir’

Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyen sağlık emekçileri 'Sağlıkta şiddete son' sloganları attı.
Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan “Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Şiddetin artmasına neden olan söylem ve davranışlar olumsuz bir reaksiyona dönüşüyor. Bununla birlikte sağlıktaki şiddetin münferit bir olay olmadığını, toplumsal ve politik bir sorun olduğunu yürütülen sağlık sisteminin şiddeti her geçen gün daha çok desteklediğini gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasını ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Dün yaşanan cinayetten sonra da yayın yasağı getirilerek sağlıkta şiddetin tartışılması engellenmeye çalışılmakta ve esas sorumluların payı görünmez kılınmak istenmektedir” şeklinde konuştu.
Açıklama yapılan oturma eyleminin ardından sona erdi.
© SputnikDiyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Diyarbakır'da sağlık emekçileri grevi
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