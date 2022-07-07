https://tr.sputniknews.com/20220707/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058414403.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.20 bandında hareket ediyor, euro ise 17.57'den işlem görüyor. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T09:21+0300
2022-07-07T09:21+0300
2022-07-07T09:21+0300
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Dolar, 7 Temmuz 2022 sabahında 17.20 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.1949 lira, satış fiyatı 17.2456 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5793 lira alış fiyatı, 17.6250 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, gerilemeye devam ediyor.Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1744 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 966 lira,Çeyrek altın 1621 lira,Yarım altın 3242 lira,Cumhuriyet altını 6461 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058370017.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.20 bandında hareket ediyor, euro ise 17.57'den işlem görüyor.
Dolar, 7 Temmuz 2022 sabahında 17.20 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.1949 lira, satış fiyatı 17.2456 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5793 lira alış fiyatı, 17.6250 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, gerilemeye devam ediyor.
Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1744 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6461 liradan el değiştiriyor.