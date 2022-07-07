https://tr.sputniknews.com/20220707/dugunde-4-bin-bos-kovan-bulundu-2-kisi-oldu-tetige-bir-kez-bastim-sucsuzum-dedi-1058418269.html

Düğünde 4 bin boş kovan bulundu, 2 kişi öldü, 'tetiğe bir kez bastım, suçsuzum' dedi

Düğünde 4 bin boş kovan bulundu, 2 kişi öldü, 'tetiğe bir kez bastım, suçsuzum' dedi

Çorum’da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin ile Emin Alparslan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'olası kastla 2 kişinin... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T11:40+0300

2022-07-07T11:40+0300

2022-07-07T11:40+0300

yaşam

çorum

düğün

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Olay sonrasından yeni görüntülerde tespit edilen 4 bine yakın tabanca ve otomatik tüfeğe ait boş kovanın 200’ünün, sanığın silahından ateşlendiği ortaya çıktı. Yılmaz, "Tetiğe bir kez bastım, silah seri atmaya başladı" dedi.2021 yılının kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana gelen olayda, köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı.Ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz’ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.4 bin boş kovan bulunduHakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Murat Yılmaz’ın, Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.Olay yeri inceleme raporlarında ise düğün alanında tespit edilen 4 bine yakın otomatik tabanca ve tüfeklere ait boş kovanların 200’ünün, sanığa ait silahtan ateşlendiği ortaya çıktı.Hakim karşısına 2’nci kez çıkan tutuklu sanık Murat Yılmaz, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayarak "Tetiğe bir kez bastım. Silah seri ateş almaya başladı. Suçsuzum, böyle bir suç işlemedim" dedi.Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Öte yandan diğer boş kovanların hangi silah ya da silahlardan ateşlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma ise sürdürülüyor.

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