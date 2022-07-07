https://tr.sputniknews.com/20220707/dunyanin-en-pahali-ilaci-resmen-rusya-pazarina-girdi-1058446508.html

Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi

Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi

Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T19:55+0300

2022-07-07T19:55+0300

2022-07-07T19:55+0300

dünya

rusya

sma

novartis

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Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), tarafından yapılan açıklamaya göre içinde Zolgensma bulunan ilk ambalajlar etiketlendi ve sivil dolaşıma girdi. İlaçtan 3 kutu başkent Moskova’da Morozov Çocuk Hastanesi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından kullanıldı.Geçtiğimiz yıl sonu Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan dünyadaki 3 ilaçtan biri olan Zolgensma’yı Rusya’da tescil etmişti. Çocukların tedavisi için bu ilaçtan tek enjeksiyon yeterli oluyor. Zolgensma İsviçreli ilaç şirketi Novartis tarafından üretiliyor. İlacın bir dozunun fiyatı ise 2 milyon doların üzerinde.

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rusya, sma, novartis