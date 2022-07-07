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Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi
Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:55+0300
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dünya
rusya
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novartis
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Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), tarafından yapılan açıklamaya göre içinde Zolgensma bulunan ilk ambalajlar etiketlendi ve sivil dolaşıma girdi. İlaçtan 3 kutu başkent Moskova’da Morozov Çocuk Hastanesi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından kullanıldı.Geçtiğimiz yıl sonu Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan dünyadaki 3 ilaçtan biri olan Zolgensma’yı Rusya’da tescil etmişti. Çocukların tedavisi için bu ilaçtan tek enjeksiyon yeterli oluyor. Zolgensma İsviçreli ilaç şirketi Novartis tarafından üretiliyor. İlacın bir dozunun fiyatı ise 2 milyon doların üzerinde.
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rusya, sma, novartis

Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi

19:55 07.07.2022
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Fotoğraf bankasına girBilim insanları-tedavi
Bilim insanları-tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak bilinen Zolgensma’nın resmen Rusya pazarına girdiğini duyurdu.
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), tarafından yapılan açıklamaya göre içinde Zolgensma bulunan ilk ambalajlar etiketlendi ve sivil dolaşıma girdi. İlaçtan 3 kutu başkent Moskova’da Morozov Çocuk Hastanesi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından kullanıldı.
Geçtiğimiz yıl sonu Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan dünyadaki 3 ilaçtan biri olan Zolgensma’yı Rusya’da tescil etmişti. Çocukların tedavisi için bu ilaçtan tek enjeksiyon yeterli oluyor. Zolgensma İsviçreli ilaç şirketi Novartis tarafından üretiliyor. İlacın bir dozunun fiyatı ise 2 milyon doların üzerinde.
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