https://tr.sputniknews.com/20220707/dunyanin-en-pahali-ilaci-resmen-rusya-pazarina-girdi-1058446508.html
Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi
Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:55+0300
2022-07-07T19:55+0300
2022-07-07T19:55+0300
dünya
rusya
sma
novartis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101373/67/1013736786_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_b5c0497678d40e5b3d15bb41527a4a1c.jpg
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), tarafından yapılan açıklamaya göre içinde Zolgensma bulunan ilk ambalajlar etiketlendi ve sivil dolaşıma girdi. İlaçtan 3 kutu başkent Moskova’da Morozov Çocuk Hastanesi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından kullanıldı.Geçtiğimiz yıl sonu Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan dünyadaki 3 ilaçtan biri olan Zolgensma’yı Rusya’da tescil etmişti. Çocukların tedavisi için bu ilaçtan tek enjeksiyon yeterli oluyor. Zolgensma İsviçreli ilaç şirketi Novartis tarafından üretiliyor. İlacın bir dozunun fiyatı ise 2 milyon doların üzerinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101373/67/1013736786_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4d6898b598332c05b14c92d0dc8d2522.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sma, novartis
Dünyanın en pahalı ilacı resmen Rusya pazarına girdi
Abone ol
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak bilinen Zolgensma’nın resmen Rusya pazarına girdiğini duyurdu.
Rusya İleri Teknolojiler Geliştirme Merkezi (TsRPT), tarafından yapılan açıklamaya göre içinde Zolgensma bulunan ilk ambalajlar etiketlendi ve sivil dolaşıma girdi. İlaçtan 3 kutu başkent Moskova’da Morozov Çocuk Hastanesi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından kullanıldı.
Geçtiğimiz yıl sonu Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan dünyadaki 3 ilaçtan biri olan Zolgensma’yı Rusya’da tescil etmişti. Çocukların tedavisi için bu ilaçtan tek enjeksiyon yeterli oluyor. Zolgensma İsviçreli ilaç şirketi Novartis tarafından üretiliyor. İlacın bir dozunun fiyatı ise 2 milyon doların üzerinde.