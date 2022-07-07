https://tr.sputniknews.com/20220707/emniyet-kemeri-takmadigi-icin-ceza-kesilen-surucu-cezasi-5-bin-lira-olsa-herkes-takar-1058434521.html
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü: Cezası 5 bin lira olsa herkes takar
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü: Cezası 5 bin lira olsa herkes takar
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik ekipleri bayram tedbirleri kapsamında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takılı olmadığı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:15+0300
2022-07-07T16:15+0300
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istanbul
türkiye
trafik para cezası
emniyet kemeri
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti.Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası kesildi. Kasksız motosiklet kullanan bir sürücünün ise hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilince, gözaltına alındı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir sürü "Yakalandık akıllandım. Artık kemeri takıyorum" diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir "Ceza 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar. Bu kadar da problem olmaz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220707/otobus-yolculuklarina-ucak-modeli-emniyet-kemeri-zorunlulugu-sesli-veya-goruntulu-anlatilacak-1058418014.html
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istanbul, trafik para cezası, emniyet kemeri
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü: Cezası 5 bin lira olsa herkes takar
16:15 07.07.2022 (güncellendi: 16:22 07.07.2022) Abone ol
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik ekipleri bayram tedbirleri kapsamında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü, "Cezası 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar" dedi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti.
Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası kesildi.
Kasksız motosiklet kullanan bir sürücünün ise hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilince, gözaltına alındı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir sürü "Yakalandık akıllandım. Artık kemeri takıyorum" diye konuştu.
Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir "Ceza 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar. Bu kadar da problem olmaz" diye konuştu.