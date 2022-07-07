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https://tr.sputniknews.com/20220707/erdal-acar-tutuklanmasi-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1058451317.html
Erdal Acar tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
Erdal Acar tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz’ün arasında yer aldığı 25 şüpheli... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T21:43+0300
2022-07-07T21:43+0300
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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz’ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar’ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyder pey yürütülüyor.
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sarallar, erdal acar

Erdal Acar tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

21:43 07.07.2022
© DHAMuğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz’ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz’ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar’ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyder pey yürütülüyor.
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