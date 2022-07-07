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Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz
Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:01+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
malezya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına kavuşacağız.Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatrisinde bulunduk.Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma konusunda mutabık kaldık.Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz.Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk."
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recep tayyip erdoğan, malezya, türkiye

Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz

15:01 07.07.2022 (güncellendi: 15:16 07.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına kavuşacağız.
Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatrisinde bulunduk.
Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma konusunda mutabık kaldık.
Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz.
Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk."
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