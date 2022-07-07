https://tr.sputniknews.com/20220707/erdogan-malezya-ile-gunumuzun-meydan-okumalari-karsisinda-dayanismamizi-artirmak-istiyoruz-1058429883.html

Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz

Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T15:01+0300

2022-07-07T15:01+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

malezya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına kavuşacağız.Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatrisinde bulunduk.Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma konusunda mutabık kaldık.Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz.Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk."

malezya

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recep tayyip erdoğan, malezya, türkiye