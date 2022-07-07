https://tr.sputniknews.com/20220707/erdogan-malezya-ile-gunumuzun-meydan-okumalari-karsisinda-dayanismamizi-artirmak-istiyoruz-1058429883.html
Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz
Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:01+0300
2022-07-07T15:01+0300
2022-07-07T15:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
malezya
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına kavuşacağız.Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatrisinde bulunduk.Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma konusunda mutabık kaldık.Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz.Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk."
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recep tayyip erdoğan, malezya, türkiye
Erdoğan: Malezya ile günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz
15:01 07.07.2022 (güncellendi: 15:16 07.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Savunma, teknoloji, sağlık ve iletişim alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına kavuşacağız.
Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatrisinde bulunduk.
Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma konusunda mutabık kaldık.
Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz.
Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk."