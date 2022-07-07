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Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon etkileri: Gıda harcamaları art arda iki aydır düşüşte
Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon etkileri: Gıda harcamaları art arda iki aydır düşüşte
Euro Bölgesi tüketicileri, fiyatlardaki ani artışlar nedeniyle art arda ikinci ayda gıda, içecek ve tütün harcamalarını azalttı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T04:24+0300
2022-07-07T04:24+0300
ekonomi
euro
euro bölgesi
enflasyon
gıda
harcama
düşüş
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta, nisana kıyasla yüzde 0.4 artış beklentisine karşı yüzde 0.2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 0.2 yükseldi. Nisan 2022’de perakende satışlar yüzde 1.4 azalmıştı.AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde olarak değişmezken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı.Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları ise yıllık yüzde 3.6 düşüş gösterdi. Söz konusu ürünlerin satışları nisanda da yine yüzde 3.6 düşüş göstermişti. Veriler, bölge tüketicilerinin iki aydır art arda gıda harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu.Petrol fiyatlarının artmasına rağmen bölgede akaryakıt satışlarının yıllık yüzde 5.6 artması da dikkati çekti.Mayısta perakende satışlardaki genel artış, giyim, ilaç ve kozmetik gibi gıda dışı ürünlerdeki yüzde 1.2'lik artıştan kaynaklandı.Eurostat’a göre, gıda, alkol ve tütün fiyatları mayısta yüzde 7.5, haziranda ise yüzde 8.9 arttı.Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8.1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/euro-dolar-karsisinda-20-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1058324434.html
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euro, euro bölgesi, enflasyon, gıda, harcama, düşüş

Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon etkileri: Gıda harcamaları art arda iki aydır düşüşte

04:24 07.07.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Euro Bölgesi tüketicileri, fiyatlardaki ani artışlar nedeniyle art arda ikinci ayda gıda, içecek ve tütün harcamalarını azalttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta, nisana kıyasla yüzde 0.4 artış beklentisine karşı yüzde 0.2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 0.2 yükseldi. Nisan 2022’de perakende satışlar yüzde 1.4 azalmıştı.
AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde olarak değişmezken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı.
Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları ise yıllık yüzde 3.6 düşüş gösterdi. Söz konusu ürünlerin satışları nisanda da yine yüzde 3.6 düşüş göstermişti. Veriler, bölge tüketicilerinin iki aydır art arda gıda harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu.
Petrol fiyatlarının artmasına rağmen bölgede akaryakıt satışlarının yıllık yüzde 5.6 artması da dikkati çekti.
Mayısta perakende satışlardaki genel artış, giyim, ilaç ve kozmetik gibi gıda dışı ürünlerdeki yüzde 1.2'lik artıştan kaynaklandı.
Eurostat’a göre, gıda, alkol ve tütün fiyatları mayısta yüzde 7.5, haziranda ise yüzde 8.9 arttı.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8.1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.
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