https://tr.sputniknews.com/20220707/fatma-girikin-vasiyetnamesi-icin-iptal-davasi-acildi-1058450414.html

Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı

Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetnamesinin iptali... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T21:03+0300

2022-07-07T21:03+0300

2022-07-07T21:11+0300

fatma girik

vasiyetname

türkiye

iptal

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Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş, Bodrum ilçesinde hukuk bürosunda konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.Avukat Sabit Emekdar, merhum sanatçının kardeşi Günay Girik'in, müvekkili Fatma Ahu Turanlı'ya karşı karalama kampanyası yaptığını, yalan beyanlarda bulunduğunu iddia etti.Günay Girik'in açtığı vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava sonrası yaptığı açıklamaların gerçeklikten uzak ve iftira niteliğinde olduğunu öne süren Emekdar, Fatma Girik'in, 2018'de tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp tarttıktan sonra verdiği kararla bir vasiyetname hazırlayıp bıraktığını savundu.Fatma Girik'in 2018'de iki tanık eşliğinde, Devlet Hastanesi'nden sağlık raporu alarak noter kanalıyla vasiyetnameyi bıraktığını anlatan Emekdar, vasiyetin tamamen Girik'in kendi istek ve arzusuyla titiz değerlendirme sonucunda hazırlandığını ifade etti.Mirasın büyük bir bölümünün Fatma Ahu Turanlı'ya bırakıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Emekdar, sanatçının söz konusu vasiyetname ile adına kayıtlı gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığını dile getirdi.Emekdar, Günay Girik'in iki çocuğu ile evde çalışan yardımcıları olmak üzere toplam 5 kişiye de malvarlığından belli miktarlarda para bıraktığını belirten Emekdar, şöyle konuştu:'Vasiyetnamenin asıl amacı Günay Girik'i mirasından mahrum bırakmaktı'Avukat Eylem Pektaş da Fatma Girik'in hatırasına saygı gösterilmesinin tek istekleri olduğunu dile getirdi.

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fatma girik, vasiyetname, iptal