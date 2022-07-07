https://tr.sputniknews.com/20220707/fbi-ile-mi5-direktorlerinden-kamuoyunu-bilgilendirme-toplantisi-konu-cinden-gelen-muazzam-tehdit-1058424535.html

FBI ile MI5 Direktörlerinden kamuoyunu bilgilendirme toplantısı: Konu 'Çin'den gelen muazzam tehdit'

FBI ile MI5 Direktörlerinden kamuoyunu bilgilendirme toplantısı: Konu 'Çin'den gelen muazzam tehdit'

ABD ile Batılı müttefiklerinin Ukrayna üzerinden Rusya'yı düşmanlaştırırken Tayvan üzerinden Çin'e baskıyı artırdığı dönemde, ABD ile Britanya'nın iç... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T22:24+0300

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ABD'nin iç istihbarat servisi-federal güvenlik gücü konumundaki FBI ile Britanya'nın iç istihbarat servisi MI5'in direktörleri, ilk kez birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. Londra'daki MI5 merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenleyen FBI Direktörü Christopher Wray ile MI5 Direktörü General Ken McCallum, aralarında yetkililer, şirket CEO'ları ve üniversitelerin önde gelen isimlerinin de bulunduğu bir dinleyici topluluğuna seslendi. ABD ile Britanya'nın devasa casusluk ağına değinmeyen ikili, 'Çin'in casusluk faaliyetleri, Batı teknolojisini çalma, lobi ve para gücünü kullanarak hükümetlerin politikalarını etkileme çabaları üzerinden oluşturduğu muazzam tehditle' ilgili iddialarda bulundu."Çin ekonomimiz ve ulusal güvenliğimize en büyük uzun vadeli tehdidi oluşturuyor" diyen FBI Direktörü, Rusya'dan sonra Çin'i de 'ABD'deki seçimler dahil siyasete müdahale etmekle' suçladı. Wray, 'Çin'in Tayvan'ı zorla alması halinde dünyanın gördüğü iş dünyasındaki en korkunç kargaşalardan birinin meydana geleceğinden' söz etti.MI5 Direktörü, teşkilatının son üç yılda Çin'in faaliyetleriyle mücadele çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve yeniden iki katına çıkaracağını, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) faaliyetlerine yönelik soruşturmalarının 2018'e kıyasla 7 kat arttığını söyledi. McCallum, ÇKP'nin ortaya koyduğu meydan okumanın 'oyun değiştirici' nitelikte olduğunu vurgularken, Wray de 'muazzam' ve 'nefes kesici' nitelemesini yaptı."Çin hükümeti, teknolojimizi çalmak için bir dizi araç kullanarak harekete geçti. Batılı işletmeler için birçok sofistike iş insanının fark ettiğinden çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyorlar" manzarası çizen Wray, Çinli şirketlerle bağlantılı insanların Amerika'nın kırsal kesimlerinde genetiği değiştirilmiş tohumları kazıp çıkardığı vakalar olduğunu, zira genetiği değiştirilmiş tohum üretmenin Çin açısından milyarlarca dolara mal olacağı ve yaklaşık 10 yıl alacağını anlattı. İstatistiklere göre en çok siber saldırı düzenleyen ülkenin ABD olmasına rağmen, FBI Başkanı, diğer tüm büyük ülkelerin toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programı yürüten Çin'in devasa çapta dolandırıcılık ve hırsızlık için siber casusluğa başvurduğunu söyledi. McCallum da siber tehditlerle ilgili istihbaratın 37 ülkeyle paylaşıldığını ve mayıs ayında havacılık ve uzaya yönelik karmaşık bir tehdidin engellendiğini aktardı. Ancak Çin ile bağlantılı bir dizi örnek vermek istediğini belirten MI5 Direktörü'nün verdiği örnekler hem istihbarat hem de iş alemi açısından çok alelade oldu. Çevrimiçi teklifle çekici bir istihdam fırsatı sunulan Britanyalı bir havacılık uzmanının Çin'e seyahat edip iki kez mükellef akşam yemeklerinde ağırlandıktan sonra Çin istihbarat subaylarının paravan şirketinin askeri uçaklar hakkında teknik bilgi talebiyle karşılaştığını anlatan McCallum, "İşte o noktada biz devreye girdik" dedi. Çinli bir şirketin teklif sunduğu bir mühendislik firmasının anlaşmayı iptal etmeden evvel tüm teknolojisinin çalınması ve iflasla karşı karşıya kalması örneğinde MI5'in niye önleyemediğini açıklamayan McCallum, ocakta MI5'in Britanya'daki Çinli toplumunda tanınan bir avukat olan Christine Lee'nin ÇKP adına gizli faaliyetlerine dair Britanya parlamentosuna müdahale uyarısında bulunduğunu hatırlattı.Bu sıkıcı örneklerden sonra bahisleri yükselten FBI Direktörü, bahardaki New York eyaleti kongre seçimlerine Çin'in doğrudan müdahale ettiğini iddia etti. Bunu da geçmişte Tiananmen Meydanı protestolarına katılmış ÇKP muhalifi bir adayın kazanmasının istenmemesiyle açıkladı. Bunun için adayı küçük düşürecek bilgiler ortaya çıkarması amacıyla özel dedektif tutulduğunu, ama o türden hiçbir şey bulunamadığını, bunun üzerine bir seks işçisi kullanılarak tartışmalı bir durum uydurulmaya çalışıldığını, hatta bir araba kazası tertip etmenin önerildiğini sıraladı. Buradan jeopolitik sahneye atlayan Wray, 'Çin'in Ukrayna'daki çatışmadan her türlü dersi çıkardığını, kendini Rusya'yı vuran türden herhangi bir yaptırımdan gelecekte yalıtmaya çalıştığını, Çin Tayvan'ı işgal ederse, ekonomik bozulmanın bu yıl görülenden çok daha büyük olacağını, Çin'deki Batı yatırımlarının rehin alınacağını ve tedarik zincirlerinin sekteye uğrayacağını' anlattı. FBI Direktörü, konuşmanın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Tayvan'a olan ilgilerinin herhangi bir şekilde azaldığını düşünmek için hiçbir nedenim yok" dedi. Wray, "Çin uzun süre herkesin ikinci en önemli önceliği olmanın rahatlığını yaşadı. Ama artık fark edilmeden faaliyetlerine devam edemiyorlar" diye ekledi. Pekin, bu iddiaları yanıtsız bırakmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Britanya istihbaratının Çin tehdidi teorisini abartmaya çalıştığını söylerken MI5 Direktörüne hayali şeytanları kovalamasını tavsiye etti.FBI Direktörü'nün de Çin'i karalamak ve hedef yapmak için Çin tehdidini abarttığını, böylece kendi Soğuk Savaş zihniyetini açık ettiğini dile getiren Zhao, Wray'i sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakmaya çağırdı.

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