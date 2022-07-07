https://tr.sputniknews.com/20220707/fenerbahceden-28-sampiyonluk-aciklamasi-cevabi-yeni-tff-yonetiminden-bekliyoruz-1058452725.html

Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması: Cevabı yeni TFF yönetiminden bekliyoruz

Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması: Cevabı yeni TFF yönetiminden bekliyoruz

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun cevabını yeni TFF yönetiminden beklediklerini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T22:14+0300

2022-07-07T22:14+0300

2022-07-07T22:14+0300

spor

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

şampiyonluk

yıldız

açıklama

futbol

ali koç

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Süper Lig'de 1959 yılının milat alındığı için öncesindeki 9 şampiyonlukların yok sayıldığı ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmadığı belirtildi.Milat kabul edilen 1959 tarihine uyulmayarak istisnalar yapıldığını ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili TFF'ye yaptığı başvuruya değinilen açıklamada, "Bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübüne yönelik olarak, 1 Nisan 2021 tarihinde 'istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.' demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak 'davetimiz hala geçerlidir.' diyerek çağrımızda ısrar etmiştik. Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir. Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220706/tffye-basvurmuslardi-fenerbahce-5-yildizli-logo-kullanacagini-duyurdu-1058386912.html

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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonluk, yıldız, açıklama, futbol, ali koç