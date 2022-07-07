https://tr.sputniknews.com/20220707/futbol-liglerinde-deplasman-seyircisi-yasagi-kaldirildi-1058420622.html

Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T12:06+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

seyirci

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in dışında Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig maçları için deplasman seyircisi yasağını kaldırdığına dair internet sitesinde bir açıklama yayınladı.TFF'den yapılan açıklamada, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği kaydedildi.Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, seyirci