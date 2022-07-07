https://tr.sputniknews.com/20220707/galatasaraydan-tffye-bes-yildizli-logo-itirazi-simarikliklari-gormezden-gelmemiz-beklenemez-1058421988.html

Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' itirazı: Şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez

Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' itirazı: Şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez

Galatasaray Kulübü, ‘ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması’... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T12:32+0300

2022-07-07T12:32+0300

2022-07-07T12:42+0300

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

galatasaray

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.‘Sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için...’"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan sorunlu bir düşüncenin ürünüdür" denilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:Federasyona çağrı: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederizTFF yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana eylem ve söylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "TFF'nin ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220706/tffye-basvurmuslardi-fenerbahce-5-yildizli-logo-kullanacagini-duyurdu-1058386912.html

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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray