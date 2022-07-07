Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220707/galatasaraydan-tffye-bes-yildizli-logo-itirazi-simarikliklari-gormezden-gelmemiz-beklenemez-1058421988.html
Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' itirazı: Şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez
Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' itirazı: Şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez
Galatasaray Kulübü, ‘ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması’... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:32+0300
2022-07-07T12:42+0300
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044803672_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cb20822041f54219272b46d7190c1523.jpg
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.‘Sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için...’"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan sorunlu bir düşüncenin ürünüdür" denilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:Federasyona çağrı: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederizTFF yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana eylem ve söylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "TFF'nin ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220706/tffye-basvurmuslardi-fenerbahce-5-yildizli-logo-kullanacagini-duyurdu-1058386912.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044803672_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_ba00737fee293680eea39c2a16b91d6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray

Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' itirazı: Şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez

12:32 07.07.2022 (güncellendi: 12:42 07.07.2022)
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray Kulübü, ‘ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması’ talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.

‘Sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için...’

"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan sorunlu bir düşüncenin ürünüdür" denilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:
"İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez. İnanıyoruz ki sadece Galatasaray camiasının değil, diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalarını asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yanında olmaya davet ederiz."

Federasyona çağrı: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz

TFF yönetiminin göreve geldiği ilk günden bu yana eylem ve söylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "TFF'nin ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu orta oyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz" denildi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
SPOR
TFF başvuruya yanıt vermemişti: Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
Dün, 15:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала