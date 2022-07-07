https://tr.sputniknews.com/20220707/gaziantepte-caminin-kapisini-benzin-dokerek-yakan-sahis-yakalandi-1058442500.html
Gaziantep'te caminin kapısını benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı
Gaziantep'te caminin kapısını benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı
Gaziantep’te bir caminin kapısını benzin dökerek yakmaya çalışan Erdal Arı, çıkarıldığı mahkemece 'Kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:44+0300
2022-07-07T18:44+0300
2022-07-07T18:53+0300
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türkiye
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yakma
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Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’ne gece saatlerinde tek başına gelen Erdal Arı, yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren Arı, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alev aldı. Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliğinde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı. Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Gaziantep'te caminin kapısını benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı
18:44 07.07.2022 (güncellendi: 18:53 07.07.2022) Abone ol
Gaziantep’te bir caminin kapısını benzin dökerek yakmaya çalışan Erdal Arı, çıkarıldığı mahkemece 'Kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’ne gece saatlerinde tek başına gelen Erdal Arı, yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü.
Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren Arı, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alev aldı.
Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
Götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliğinde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.
Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.