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https://tr.sputniknews.com/20220707/guney-afrikali-haci-adayi-3-yil-yuruyerek-mekkeye-vardi-1058407528.html
Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı
Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı
Saheed isimli bir hacı adayının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T00:30+0300
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dünya
güney afrika
mekke
hac
hacı
yürüyüş
cape town
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Afrika Fact Zone Twitter hesabından paylaşılan videoda, isminin Saheed olduğunu açıklayan Güney Afrikalı hacı adayı, Mekke'ye ulaşmak için 3 yıl yolculuk yaptığını belirtti.Saheed, 30 Ağustos 2018'de memleketi Cape Town'dan çıktığı yolculukta Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Kenya, Sudan ve Mısır'ı yürüyerek geçtikten sonra Filistin'e vardığını, ancak Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması nedeniyle 1 yıldan fazla bir süre Mescid-i Aksa'da kaldığını söyledi.Sınırların tekrar açılmasının ardından Ürdün üzerinden önce Medine daha sonra da Mekke'ye ulaştığını belirten Saheed, hac vazifesini yerine getirdikten sonra memleketine tekrar yürüyerek dönmeyi planlandığını açıkladı.Saheed'in zorlu hac yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220619/kabeye-yuz-surmek-yasaklandi-1057612642.html
güney afrika
mekke
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güney afrika, mekke, hac, hacı, yürüyüş, cape town

Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı

00:30 07.07.2022
© AAKabe - hac
Kabe - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Saheed isimli bir hacı adayının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.
Afrika Fact Zone Twitter hesabından paylaşılan videoda, isminin Saheed olduğunu açıklayan Güney Afrikalı hacı adayı, Mekke'ye ulaşmak için 3 yıl yolculuk yaptığını belirtti.
Saheed, 30 Ağustos 2018'de memleketi Cape Town'dan çıktığı yolculukta Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Kenya, Sudan ve Mısır'ı yürüyerek geçtikten sonra Filistin'e vardığını, ancak Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması nedeniyle 1 yıldan fazla bir süre Mescid-i Aksa'da kaldığını söyledi.
Sınırların tekrar açılmasının ardından Ürdün üzerinden önce Medine daha sonra da Mekke'ye ulaştığını belirten Saheed, hac vazifesini yerine getirdikten sonra memleketine tekrar yürüyerek dönmeyi planlandığını açıkladı.
Saheed'in zorlu hac yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.
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