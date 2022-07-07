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Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
iskenderun
silahlı saldırı
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İskenderun'da Selçuk E'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
türkiye
hatay
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hatay, iskenderun, silahlı saldırı

Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

00:04 07.07.2022 (güncellendi: 00:06 07.07.2022)
© DHAİskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İskenderun'da Selçuk E'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.
Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.
Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
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