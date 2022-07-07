https://tr.sputniknews.com/20220707/hatayda-seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1058406846.html

Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T00:04+0300

2022-07-07T00:04+0300

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türkiye

hatay

iskenderun

silahlı saldırı

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İskenderun'da Selçuk E'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

türkiye

hatay

iskenderun

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hatay, iskenderun, silahlı saldırı