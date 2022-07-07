https://tr.sputniknews.com/20220707/hatayda-seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1058406846.html
Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T00:04+0300
2022-07-07T00:04+0300
2022-07-07T00:06+0300
türkiye
hatay
iskenderun
silahlı saldırı
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İskenderun'da Selçuk E'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
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hatay, iskenderun, silahlı saldırı
Hatay'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
00:04 07.07.2022 (güncellendi: 00:06 07.07.2022) Abone ol
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İskenderun'da Selçuk E'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.
Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.
Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.