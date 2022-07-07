https://tr.sputniknews.com/20220707/icisleri-bakanligi-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1058417421.html

İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, iftira, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T11:18+0300

2022-07-07T11:18+0300

2022-07-07T11:18+0300

politika

ümit özdağ

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

göç

suç duyurusu

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İçişleri Bakanlığı, göçmenlerle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ve "İç savaş çıkacak" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, iftira, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün suç duyurusu dilekçesinde, Özdağ'ın 4 Temmuz'daki basın açıklamasında "iç savaş çıkacağı" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.Özdağ'ın gerçek dışı iddialarla, hayal ürünü ithamlarda bulunduğu vurgulanan dilekçede, açıklamada devletin organları ve teşkilatları hakkında kamuoyunu olumsuz yönlendirmek ve etkilemek amacıyla dayanıksız, yalan, yanlış, yanıltıcı ve provokatif ifadeler kullanıldığı kaydedildi.Bu ithamların basın yoluyla paylaşılması sonucunda bu tür yayınların kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alındığında bu iletişim araçları sayesinde ciddi algı operasyonlarının yapıldığı ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen dilekçede, şu değerlendirmelere yer verildi:'Türkiye göç sürecini şeffaf şekilde yürütüyor'Özdağ'ın ayrıca video kaydında "Sığınmacıların Türkiye'ye en büyük tehdidi nedir?" sorusuna verdiği cevapta çeşitli iddialarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, Türkiye'nin göç sürecini şeffaf şekilde yürüttüğü vurgulandı.Türkiye'deki göçmenlerle ilgili istatiksel bilgilerin Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden haftalık olarak açıkladığına işaret edilen dilekçede, İçişleri Bakanlığının üst düzey temsilcilerinin de açıklamalarında bu bilgileri kamuoyu ile paylaştığı aktarıldı.Dilekçede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 22 Nisan'daki bir canlı yayında, Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, yasa dışı yollarla sınırla girişi engellenenler, yakalanan düzensiz göçmen ve sınır dışı edilen kişi sayıları hakkında bilgiler verdiği hatırlatıldı.Soylu'nun ayrıca 22 Ocak, 18 Şubat ve 15 Nisan tarihlerinde de Türkiye'deki toplam yabancı sayısını ve sınır dışı edilenlerle ilgili istatiksel bilgileri paylaştığı aktarılan dilekçede, söz konusu verilerin düzenli olarak paylaşılmasına rağmen Özdağ'ın yabancılara ve Türkiye'nin göç alanında yürüttüğü çalışmalara yönelik gerçek dışı algı oluşturmaya çalıştığına işaret edildi.'Ciddi algı operasyonlarının yapıldığı açıktır'Daha önce de İçişleri Bakanlığını hedef alan Özdağ'ın, bu konuda gerekli açıklamalar yapılmasına karşın iddia ve ithamları sürdürdüğü belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara rağmen Özdağ'ın ısrarla hayal ürünü açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltmaya, kamu görevlilerini itibarsızlaştırmaya, kamu kurumlarına dönük güveni sarsmaya dönük çabalarına hız kesmeden devam ettiği belirtilen dilekçede, Özdağ hakkında resen soruşturma yapılması istendi.Dilekçede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, iftira, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/umit-ozdag-turkiye-yunan-adalarina-turizmi-durdursun-1058260994.html

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ümit özdağ, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, göç, suç duyurusu