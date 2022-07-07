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https://tr.sputniknews.com/20220707/ilk-yesil-isik-hollandadan-evden-calismak-yasal-hak-haline-geliyor-1058423591.html
İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor
İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma uygulamasının tüm çalışanlara yasal hak olarak tanınması için Hollanda'dan ilk adım... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T12:57+0300
dünya
hollanda
hollanda parlamentosu
uzaktan çalışma
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Hollanda evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren ilk ülkelerden biri olmaya hazırlanıyor. Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısına göre, tüm çalışanların uzaktan çalışmayı talep etmesi yasal hak haline gelecek. Mesleğin uzaktan çalışmaya olanak sağlaması durumunda, işverenlerin uzaktan çalışma taleplerini dikkate alması zorunlu kılınacak.Parlamentonun geçtiğimiz salı günü onayladığı yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada sosyal teması en aza indirebilmek için çalışanların evden çalışması pratiği yaygınlaştı. Son iki yıldır özellikle 'masa başı' olarak tanımlanan meslek dallarında çalışanlar, her gün ofise gitmek yerine evlerinden çalışarak iş hayatlarını sürdürebiliyor. Ancak aşılamanın yaygınlaşması ve koronavirüs vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte kimi işverenler çalışanları yeniden ofise çağırmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz ay Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanların ofise dönmesi çağrısında bulunan bir ultimatom yayınlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html
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hollanda, hollanda parlamentosu, uzaktan çalışma

İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor

12:57 07.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor
10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma uygulamasının tüm çalışanlara yasal hak olarak tanınması için Hollanda'dan ilk adım geldi. Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısı, Senato'dan onay bekliyor.
Hollanda evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren ilk ülkelerden biri olmaya hazırlanıyor.
Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısına göre, tüm çalışanların uzaktan çalışmayı talep etmesi yasal hak haline gelecek. Mesleğin uzaktan çalışmaya olanak sağlaması durumunda, işverenlerin uzaktan çalışma taleplerini dikkate alması zorunlu kılınacak.
Parlamentonun geçtiğimiz salı günü onayladığı yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
KORONAVİRÜS
Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin
4 Ocak, 10:38
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada sosyal teması en aza indirebilmek için çalışanların evden çalışması pratiği yaygınlaştı. Son iki yıldır özellikle 'masa başı' olarak tanımlanan meslek dallarında çalışanlar, her gün ofise gitmek yerine evlerinden çalışarak iş hayatlarını sürdürebiliyor.
Ancak aşılamanın yaygınlaşması ve koronavirüs vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte kimi işverenler çalışanları yeniden ofise çağırmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz ay Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanların ofise dönmesi çağrısında bulunan bir ultimatom yayınlamıştı.
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