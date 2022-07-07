https://tr.sputniknews.com/20220707/ilk-yesil-isik-hollandadan-evden-calismak-yasal-hak-haline-geliyor-1058423591.html
İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor
İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma uygulamasının tüm çalışanlara yasal hak olarak tanınması için Hollanda'dan ilk adım... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T12:57+0300
dünya
hollanda
hollanda parlamentosu
uzaktan çalışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053813978_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_442d170e00657fb70ab881f2cb962315.jpg
Hollanda evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren ilk ülkelerden biri olmaya hazırlanıyor. Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısına göre, tüm çalışanların uzaktan çalışmayı talep etmesi yasal hak haline gelecek. Mesleğin uzaktan çalışmaya olanak sağlaması durumunda, işverenlerin uzaktan çalışma taleplerini dikkate alması zorunlu kılınacak.Parlamentonun geçtiğimiz salı günü onayladığı yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada sosyal teması en aza indirebilmek için çalışanların evden çalışması pratiği yaygınlaştı. Son iki yıldır özellikle 'masa başı' olarak tanımlanan meslek dallarında çalışanlar, her gün ofise gitmek yerine evlerinden çalışarak iş hayatlarını sürdürebiliyor. Ancak aşılamanın yaygınlaşması ve koronavirüs vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte kimi işverenler çalışanları yeniden ofise çağırmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz ay Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanların ofise dönmesi çağrısında bulunan bir ultimatom yayınlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053813978_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_548dbfa18fd4bca1df1dcb72fa2afbcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, hollanda parlamentosu, uzaktan çalışma
İlk yeşil ışık Hollanda'dan: Evden çalışmak yasal hak haline geliyor
Abone ol
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada yaygınlaşan evden çalışma uygulamasının tüm çalışanlara yasal hak olarak tanınması için Hollanda'dan ilk adım geldi. Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısı, Senato'dan onay bekliyor.
Hollanda evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren ilk ülkelerden biri olmaya hazırlanıyor.
Hollanda parlamentosunun onayladığı yasa tasarısına göre, tüm çalışanların uzaktan çalışmayı talep etmesi yasal hak haline gelecek. Mesleğin uzaktan çalışmaya olanak sağlaması durumunda, işverenlerin uzaktan çalışma taleplerini dikkate alması zorunlu kılınacak.
Parlamentonun geçtiğimiz salı günü onayladığı yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada sosyal teması en aza indirebilmek için çalışanların evden çalışması pratiği yaygınlaştı. Son iki yıldır özellikle 'masa başı' olarak tanımlanan meslek dallarında çalışanlar, her gün ofise gitmek yerine evlerinden çalışarak iş hayatlarını sürdürebiliyor.
Ancak aşılamanın yaygınlaşması ve koronavirüs vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte kimi işverenler çalışanları yeniden ofise çağırmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz ay Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanların ofise dönmesi çağrısında bulunan bir ultimatom yayınlamıştı.