https://tr.sputniknews.com/20220707/imamoglu-ile-arisoy-arasinda-abdi-ipekci-spor-kompleksi-tartismasi-1058452174.html

İmamoğlu ile Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışması

İmamoğlu ile Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışması

Zeytinburnu'nda İSKİ binası açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T22:03+0300

2022-07-07T22:03+0300

2022-07-07T22:53+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

ömer arslan

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Zeytinburnu hizmet binasının açılışı yapıldı.İnşaatına 2018 yılında başlanan ve Bakırköy şube müdürlüğü ile Zeytinburnu hizmet binası olarak hizmet verecek olan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki binanın açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa katıldı.İBB Başkanı İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 100'e yakın noktada, İstanbul'da su baskını, sel gibi görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettiklerini belirtti.Zeytinburnu Hizmet Binası'nda, geçici bir süre Bakırköy ilçesiyle ilgili hizmetlerin de sunulacağını kaydeden İmamoğlu, yakın zamanda Çatalca'da da benzer bir binanın açılışını yapacaklarını duyurdu.İmamoğlu, "İSKİ, ne yazık ki arzu ettiğimiz tarife imkanları sağlanmamasına rağmen, bu zorlukları aşamamamıza rağmen, elinden gelen en üst seviyede yatırımı ihmal etmeden süreçleri yönetme kabiliyetini ortaya koyuyor" dedi.'Hekimlerimiz, bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir'Konya'da dün yaşanan doktor cinayetine ilişkin değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Hekimlerimiz, bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz. Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz. Katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir" diye konuştu.Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da açılışını yaptıkları binanın bundan önce yapılan işler gibi ilçede hayatı kolaylaştıracağını, vatandaşların İSKİ ile ilgili işlemlerini hızlandıracağını söyledi.İSKİ Genel Müdürü Başa ise vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunmak adına, mevcut binayı yıkarak bu yeni ve modern binayı inşa ettiklerini aktardı.Başa: 6 bin 768 metrekarelik alana inşa edildiDeprem analiz raporları olumsuz gelince, Bakırköy Şube Müdürlüğünü bu binaya taşıma kararı aldıklarını aktaran Başa, şu bilgileri verdi:"6 bin 768 metrekarelik inşaat alanında, 32 araçlık otoparkı bulunan ve yaklaşık 95 milyon liraya mal olan hizmet binamızla başta Bakırköy ve Zeytinburnu sakinleri olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok daha iyi şartlarda hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleşirken, İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti.Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi projesine ilişkin kısa süreli tartışma yaşandı.'Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi?'Ömer Arısoy'un dün yapılan İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1.5 yıl neden cevap alamadığını sordu. İmamoğlu da bakanlığı ve basketbol federasyonuna çağrıda bulunduğunu ancak projenin anlatılmadığını söyledi.İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını ifade etti.'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin'DHA'nın haberine göre Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.Arısoy'un bunları konuşmanın yerinin kameralar önü olmadığını belirterek, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, bakanlık ve basketbol federasyonundan cevap alamadığını vurgulayarak "Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi."Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası büyükşehirdir, gelip konuşacaklar" diyen İmamoğlu, "Sen AKP'lisin diye seninle konuşmuşlar" dedi. Arısoy da "Ruhsatı ben verdim, paydaştır. Bu tavrınızı doğru bulmuyorum. İSKİ'nin açılışından bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim" diye konuştu. İSKİ Zeytinburnu Hizmet Binası’nın açılışında yaşanan bu diyaloğu doğru bulmadığını söyleyen Arısoy, “Ben rakamsal şeyleri söylüyorum. Yazdığım şeyler var. 1 buçuk yıldır reddediyorsun” dedi.'Bu tavrınız samimi, iş görme tavrı değil'Ekrem İmamoğlu'nun proje ile ilgili "Neden bana anlatmıyorsunuz?" demesi üzerine Arısoy, "Eylül 2020'de gönderdim planları. Bu böyle ayaküstü olmaz. Samimi değil. Medya önünde bir ilçe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanının müzakere etmesi doğru değil. Bu tavrınız samimi, iş görme tavrı değil" dedi.İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/bakanliktan-ibbnin-abdi-ipekci-spor-salonu-iddiasia-yanit-1058303385.html

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