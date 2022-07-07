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İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı
İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı
İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), online satış platformu Amazon’a müşterilerine rekabet düzenlemelerine uygun olmayan seçenekleri sunduğu gerekçesiyle inceleme... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T00:46+0300
2022-07-07T00:46+0300
ekonomi
abd
amazon
rekabet
ingiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma)
inceleme
ingiltere
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CMA'dan yapılan açıklamada, Amazon'un İngiltere'de müşterilerine en dezavantajlı seçenekleri sunarak rekabet düzenlemelerine aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin endişeler olduğu, bu nedenle de şirkete inceleme başlatıldığı bildirildi.Amazon'un kendi perakende ürünlerinin yanı sıra üçüncü şirketlerin ürünlerinin de satışına aynı platformda yer verdiği belirtilen açıklamada, şirketin kendi ürünlerine online satış platformunda 'daha öncelikli ve avantajlıymış' gibi yer verdiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu incelemenin Amazon'un İngiltere pazarında baskın bir yerinin olup olmadığının anlaşılması, şirketin mevcut konumunu 'haksız' ve 'ezici' bir şekilde kullanıp kullanmadığının araştırılması için başlatıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220429/abdli-teknoloji-sirketlerinden-apple-amazon-ve-intel-bilancolarini-acikladi-1055937689.html
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abd, amazon, rekabet, ingiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), inceleme, ingiltere

İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı

00:46 07.07.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESAmazon
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), online satış platformu Amazon’a müşterilerine rekabet düzenlemelerine uygun olmayan seçenekleri sunduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
CMA'dan yapılan açıklamada, Amazon'un İngiltere'de müşterilerine en dezavantajlı seçenekleri sunarak rekabet düzenlemelerine aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin endişeler olduğu, bu nedenle de şirkete inceleme başlatıldığı bildirildi.
Amazon'un kendi perakende ürünlerinin yanı sıra üçüncü şirketlerin ürünlerinin de satışına aynı platformda yer verdiği belirtilen açıklamada, şirketin kendi ürünlerine online satış platformunda 'daha öncelikli ve avantajlıymış' gibi yer verdiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu incelemenin Amazon'un İngiltere pazarında baskın bir yerinin olup olmadığının anlaşılması, şirketin mevcut konumunu 'haksız' ve 'ezici' bir şekilde kullanıp kullanmadığının araştırılması için başlatıldığı bildirildi.
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