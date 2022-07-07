https://tr.sputniknews.com/20220707/ingiliz-denetim-kurulusu-amazona-rekabet-incelemesi-baslatti--1058408371.html

İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı

İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), online satış platformu Amazon’a müşterilerine rekabet düzenlemelerine uygun olmayan seçenekleri sunduğu gerekçesiyle inceleme... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T00:46+0300

2022-07-07T00:46+0300

2022-07-07T00:46+0300

ekonomi

abd

amazon

rekabet

ingiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma)

inceleme

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053544991_0:0:3538:1990_1920x0_80_0_0_9b2e06204ea19279740f7d173792a5b1.jpg

CMA'dan yapılan açıklamada, Amazon'un İngiltere'de müşterilerine en dezavantajlı seçenekleri sunarak rekabet düzenlemelerine aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin endişeler olduğu, bu nedenle de şirkete inceleme başlatıldığı bildirildi.Amazon'un kendi perakende ürünlerinin yanı sıra üçüncü şirketlerin ürünlerinin de satışına aynı platformda yer verdiği belirtilen açıklamada, şirketin kendi ürünlerine online satış platformunda 'daha öncelikli ve avantajlıymış' gibi yer verdiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu incelemenin Amazon'un İngiltere pazarında baskın bir yerinin olup olmadığının anlaşılması, şirketin mevcut konumunu 'haksız' ve 'ezici' bir şekilde kullanıp kullanmadığının araştırılması için başlatıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220429/abdli-teknoloji-sirketlerinden-apple-amazon-ve-intel-bilancolarini-acikladi-1055937689.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, amazon, rekabet, ingiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), inceleme, ingiltere