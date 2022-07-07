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İngiliz hükümetinden İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna ret
İngiliz hükümetinden İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna ret
İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemesine izin verilmesi yönündeki talebini reddetti. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T01:04+0300
2022-07-07T01:04+0300
dünya
ingiltere
iskoçya
nicola sturgeon
boris johnson
bağımsızlık
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'a yönelik bir mektup kaleme aldı.İngiliz lider, mektubunda şu ifadeleri kullandı:Johnson, mektubunda, İngiliz ve İskoç hükümetinin birçok konuda yaptığı iş birliğinin önemi dikkati çekti.'İskoç demokrasisi ne bu ne de başka bir başbakanın tutsağı olacak'Nicola Sturgeon, Twitter'dan Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaşarak, bunun, Johnson'ın 'başbakan olarak yaptığı son eylemlerden biri' olduğu yorumunda bulundu.Sturgeon, "Açıkça söylemek gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumda ama değilse de genel seçimle. İskoç demokrasisi ne bu ne de başka bir başbakanın tutsağı olacak" ifadelerine yer verdi.İskoçya hükümeti, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istiyorİskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Sturgeon, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini, bu planın yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını ve merkezi hükümetle de görüşmeye 'hazır ve istekli' olduklarını söylemişti.İstişare amaçlı referandum yapacaklarını ve buna ilişkin tasarının da parlamentoya sunulduğunu belirten Sturgeon, oylamada halka "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" diye sorulacağını bildirmişti.Referandumun 'yasal' olması gerektiğini ve bunun müzakere edilemez olduğunu kaydeden Sturgeon, merkezi hükümetin onayı olmadan yapılabilecek bir referandumun yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını açıklamıştı.Sturgeon, mahkemenin, İskoç parlamentosunun referandum düzenleme yetkisine sahip olmadığına karar vermesi durumunda, bir sonraki genel seçimin, 'fiili bir referandum' olacağını aktarmıştı.İskoçya Başbakanı, mahkemenin lehte karar vermesi durumunda ise ilgili tasarıyı yasalaştıracaklarını bildirmişti.2014'te reddedildiSNP, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.Referandum için onay gerekiyorYeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.Bu nedenle, bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.
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https://tr.sputniknews.com/20210508/iskocya-secimlerini-bagimsizlik-yanlisi-iskoc-ulusal-partisi-kazandi-1044453888.html
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ingiltere, iskoçya, nicola sturgeon, boris johnson, bağımsızlık

İngiliz hükümetinden İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna ret

01:04 07.07.2022
© AAİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemesine izin verilmesi yönündeki talebini reddetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'a yönelik bir mektup kaleme aldı.
İngiliz lider, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Bir başka bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan, İskoç Parlamentosuna yetki devri için ortaya koyduğunuz argümanları dikkatle inceledim. Ülkemiz yurt içi ve yurt dışında eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu için 2014’te İskoç halkı tarafından açıkça yanıtlanan bir soruya geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikir değilim."
Johnson, mektubunda, İngiliz ve İskoç hükümetinin birçok konuda yaptığı iş birliğinin önemi dikkati çekti.

'İskoç demokrasisi ne bu ne de başka bir başbakanın tutsağı olacak'

Nicola Sturgeon, Twitter'dan Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaşarak, bunun, Johnson'ın 'başbakan olarak yaptığı son eylemlerden biri' olduğu yorumunda bulundu.
Sturgeon, "Açıkça söylemek gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumda ama değilse de genel seçimle. İskoç demokrasisi ne bu ne de başka bir başbakanın tutsağı olacak" ifadelerine yer verdi.
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İskoçya hükümeti, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istiyor

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Sturgeon, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini, bu planın yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını ve merkezi hükümetle de görüşmeye 'hazır ve istekli' olduklarını söylemişti.
İstişare amaçlı referandum yapacaklarını ve buna ilişkin tasarının da parlamentoya sunulduğunu belirten Sturgeon, oylamada halka "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" diye sorulacağını bildirmişti.
Referandumun 'yasal' olması gerektiğini ve bunun müzakere edilemez olduğunu kaydeden Sturgeon, merkezi hükümetin onayı olmadan yapılabilecek bir referandumun yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını açıklamıştı.
Sturgeon, mahkemenin, İskoç parlamentosunun referandum düzenleme yetkisine sahip olmadığına karar vermesi durumunda, bir sonraki genel seçimin, 'fiili bir referandum' olacağını aktarmıştı.
İskoçya Başbakanı, mahkemenin lehte karar vermesi durumunda ise ilgili tasarıyı yasalaştıracaklarını bildirmişti.

2014'te reddedildi

SNP, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.
Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Referandum için onay gerekiyor

Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.
Bu nedenle, bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.
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