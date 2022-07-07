https://tr.sputniknews.com/20220707/ispanyadaki-san-fermin-festivalinde-5-kisi-yaralandi-1058440447.html

İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı

İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı

İspanya’nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali'nin bugün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 5 kişi yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T18:04+0300

2022-07-07T18:04+0300

2022-07-07T18:10+0300

dünya

ispanya

boğa

festival

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058440549_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f96deb41ae8c1bf3798a65059adae80f.jpg

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı. Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların boynuz darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı. Kızılhaç yetkilileri boğa koşusu sırasında bacağından yaralanan bir adam, düşerek kafasına darbe alan bir kişi ve kolundan yaralanan bir gencin de dahil olduğu toplam 5 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220707/1058432336.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, boğa, festival