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https://tr.sputniknews.com/20220707/ispanyadaki-san-fermin-festivalinde-5-kisi-yaralandi-1058440447.html
İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı
İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı
İspanya’nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali'nin bugün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 5 kişi yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-07T18:10+0300
dünya
ispanya
boğa
festival
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Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı. Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların boynuz darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı. Kızılhaç yetkilileri boğa koşusu sırasında bacağından yaralanan bir adam, düşerek kafasına darbe alan bir kişi ve kolundan yaralanan bir gencin de dahil olduğu toplam 5 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/1058432336.html
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ispanya, boğa, festival

İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı

18:04 07.07.2022 (güncellendi: 18:10 07.07.2022)
© AFP 2022 / ANDER GILLENEAİspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı
İspanya’daki San Fermin Festivali'nde 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / ANDER GILLENEA
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İspanya’nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali'nin bugün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 5 kişi yaralandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali'nin ikinci gününde boğa koşusu etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı.

Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların boynuz darbesine maruz kalmadığını açıklarken, farklı nedenlerle yaralanan bazı koşucuların olduğu aktarıldı. Kızılhaç yetkilileri boğa koşusu sırasında bacağından yaralanan bir adam, düşerek kafasına darbe alan bir kişi ve kolundan yaralanan bir gencin de dahil olduğu toplam 5 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını duyurdu.


İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.
İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.
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