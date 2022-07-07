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https://tr.sputniknews.com/20220707/istanbulda-ekmege-zam-geldi-1058441124.html
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:12+0300
2022-07-07T18:22+0300
ekonomi
istanbul
ekmek
zam
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İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14.28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33.3 zam gelmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ankarada-ekmege-zam-1058374642.html
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istanbul, ekmek, zam

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

18:12 07.07.2022 (güncellendi: 18:22 07.07.2022)
© DHAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.
İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14.28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.
Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33.3 zam gelmiş oldu.
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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