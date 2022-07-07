https://tr.sputniknews.com/20220707/istanbulda-ekmege-zam-geldi-1058441124.html
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:12+0300
2022-07-07T18:12+0300
2022-07-07T18:22+0300
ekonomi
istanbul
ekmek
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058196126_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_48522a454aaaea308da99ebdbecf38db.jpg
İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14.28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33.3 zam gelmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ankarada-ekmege-zam-1058374642.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058196126_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_22e4d912ac29f70901525010fa64c025.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ekmek, zam
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
18:12 07.07.2022 (güncellendi: 18:22 07.07.2022) Abone ol
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.
İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14.28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.
Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33.3 zam gelmiş oldu.