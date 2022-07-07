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İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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üsküdar
istanbul
ümraniye
kamyon
dorse
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Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre U.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine takıldı.Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
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üsküdar, istanbul, ümraniye, kamyon, dorse

İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı

01:22 07.07.2022
© AAÜmraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu.
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre U.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine takıldı.
Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
© AAÜmraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
© AA
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