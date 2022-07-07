https://tr.sputniknews.com/20220707/istanbulda-hafriyat-kamyonunun-acilan-dorsesi-ust-gecide-takili-kaldi-1058410534.html
İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T01:22+0300
2022-07-07T01:22+0300
2022-07-07T01:22+0300
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üsküdar
istanbul
ümraniye
kamyon
dorse
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Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre U.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine takıldı.Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
türkiye
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üsküdar, istanbul, ümraniye, kamyon, dorse
İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
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İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu.
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre U.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine takıldı.
Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.