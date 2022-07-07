https://tr.sputniknews.com/20220707/istedigi-ilac-yazilmayinca-hastanedeki-guvenlik-gorevlilerine-saldirdi-1058433006.html
İstediği ilaç yazılmayınca hastanedeki güvenlik görevlilerine saldırdı
İstediği ilaç yazılmayınca hastanedeki güvenlik görevlilerine saldırdı
Bursa Gemlik'te ilaç yazdırmak için hastaneye giden ve kendisinde ilaç göründüğü için yeni reçete yazılmayınca tepki gösteren Tamer Ali Sarı, uyarıda bulunan... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:54+0300
2022-07-07T15:54+0300
2022-07-07T15:54+0300
yaşam
bursa
hastane
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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali Sarı (38), kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi.Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer’e (48) saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı’nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl’a yumruk atıyor.Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali Sarı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Daha önce de 2 kişiyi bıçaklamışÖte yandan Tamer Ali Sarı’nın 25 Ağustos 2021’de yine Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde ilaç yazdırmak için sıra beklerken tartıştığı 2 hastayı bıçaklayarak yaraladığı, olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa gereği gözlem altına alınarak, Bursa Şehir Hastanesi’nde, yüksek güvenlikli psikoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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İstediği ilaç yazılmayınca hastanedeki güvenlik görevlilerine saldırdı
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Bursa Gemlik'te ilaç yazdırmak için hastaneye giden ve kendisinde ilaç göründüğü için yeni reçete yazılmayınca tepki gösteren Tamer Ali Sarı, uyarıda bulunan biri kadın 2 güvenlik görevlisine saldırdı. Gözaltına alınan Sarı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali Sarı (38), kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi.
Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer’e (48) saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı’nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl’a yumruk atıyor.
Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.
Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali Sarı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce de 2 kişiyi bıçaklamış
Öte yandan Tamer Ali Sarı’nın 25 Ağustos 2021’de yine Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde ilaç yazdırmak için sıra beklerken tartıştığı 2 hastayı bıçaklayarak yaraladığı, olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa gereği gözlem altına alınarak, Bursa Şehir Hastanesi’nde, yüksek güvenlikli psikoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.