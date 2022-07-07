Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220707/izmirde-isid-operasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1058449598.html
İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 5 kişiyi gözaltına aldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:35+0300
2022-07-07T20:43+0300
türkiye
izmir
işid
finansman
izmir cumhuriyet başsavcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7776789fb708d600e7277f6c1e2faf0d.jpg
İzmir'de IŞİD'de finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de IŞİD içinde faaliyet göstererek Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan IŞİD üyeleriyle iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_392f1b19bb00fe16bd074cf03a2ea0e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, işid, finansman, izmir cumhuriyet başsavcılığı

İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

20:35 07.07.2022 (güncellendi: 20:43 07.07.2022)
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 5 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir'de IŞİD'de finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de IŞİD içinde faaliyet göstererek Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan IŞİD üyeleriyle iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала