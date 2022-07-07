https://tr.sputniknews.com/20220707/izmirde-isid-operasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1058449598.html
İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 5 kişiyi gözaltına aldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:35+0300
2022-07-07T20:35+0300
2022-07-07T20:43+0300
türkiye
izmir
işid
finansman
izmir cumhuriyet başsavcılığı
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İzmir'de IŞİD'de finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de IŞİD içinde faaliyet göstererek Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan IŞİD üyeleriyle iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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izmir, işid, finansman, izmir cumhuriyet başsavcılığı
İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
20:35 07.07.2022 (güncellendi: 20:43 07.07.2022) Abone ol
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 5 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir'de IŞİD'de finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de IŞİD içinde faaliyet göstererek Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan IŞİD üyeleriyle iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.