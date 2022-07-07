https://tr.sputniknews.com/20220707/izmirde-isid-operasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1058449598.html

İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 5 kişiyi gözaltına aldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T20:35+0300

2022-07-07T20:35+0300

2022-07-07T20:43+0300

türkiye

izmir

işid

finansman

izmir cumhuriyet başsavcılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7776789fb708d600e7277f6c1e2faf0d.jpg

İzmir'de IŞİD'de finansman sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de IŞİD içinde faaliyet göstererek Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan IŞİD üyeleriyle iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, işid, finansman, izmir cumhuriyet başsavcılığı