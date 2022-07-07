https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1058437743.html

Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi

Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi

Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T17:00+0300

2022-07-07T17:00+0300

2022-07-07T17:32+0300

türkiye

kadir şeker

tutukluluk

mahkeme kararı

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Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken, öldüren Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Şeker yeniden yargılandı.Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.

https://tr.sputniknews.com/20220617/kadir-seker-5-temmuzda-yeniden-hakim-karsisina-cikacak-1057571893.html

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kadir şeker, tutukluluk, mahkeme kararı