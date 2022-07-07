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https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1058437743.html
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi
Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:00+0300
2022-07-07T17:32+0300
türkiye
kadir şeker
tutukluluk
mahkeme kararı
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Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken, öldüren Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Şeker yeniden yargılandı.Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220617/kadir-seker-5-temmuzda-yeniden-hakim-karsisina-cikacak-1057571893.html
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kadir şeker, tutukluluk, mahkeme kararı

Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi

17:00 07.07.2022 (güncellendi: 17:32 07.07.2022)
© DHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.
Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken, öldüren Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Şeker yeniden yargılandı.
Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.
Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.
Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
TÜRKİYE
Kadir Şeker 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak
17 Haziran , 21:41
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