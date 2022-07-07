https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1058437743.html
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi
Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:00+0300
2022-07-07T17:00+0300
2022-07-07T17:32+0300
türkiye
kadir şeker
tutukluluk
mahkeme kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/17/1041351793_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f24bff4cd159cd639cd9c862581d41dd.jpg
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken, öldüren Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Şeker yeniden yargılandı.Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220617/kadir-seker-5-temmuzda-yeniden-hakim-karsisina-cikacak-1057571893.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/17/1041351793_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f2c6251155837db9421dea0aa027194c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadir şeker, tutukluluk, mahkeme kararı
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi
17:00 07.07.2022 (güncellendi: 17:32 07.07.2022) Abone ol
Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.
Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.
Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken, öldüren Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Şeker yeniden yargılandı.
Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.
Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.
Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.