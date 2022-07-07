https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-tahliye-edildi-1058443448.html
Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu
Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu
Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye olan Kadir Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şeker'in tutuklu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:20+0300
2022-07-07T19:20+0300
2022-07-07T19:31+0300
kadir şeker
türkiye
tahliye
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058444103_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5335d0b2d03c350d71acd5bce0aeef36.jpg
Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058444103_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d52eb66ac807751ac41e9a92956c80ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadir şeker, tahliye, son dakika
Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu
19:20 07.07.2022 (güncellendi: 19:31 07.07.2022) Abone ol
Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye olan Kadir Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şeker'in tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden çıkış anları görüntülendi. Şeker'in ailesiyle kucaklaştığı anlar kameralara yansıdı.
Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.
İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.
Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.