https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-tahliye-edildi-1058443448.html

Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu

Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye olan Kadir Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şeker'in tutuklu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T19:20+0300

2022-07-07T19:20+0300

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kadir şeker

türkiye

tahliye

son dakika

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Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.

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kadir şeker, tahliye, son dakika