https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-sekerin-tahliyesine-ozgur-duranin-annesinden-tepki-bir-can-icin-25-yil-ceza-cok-mu-1058444577.html
Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?'
Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?'
Avukatının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu Kadir Şeker’in tahliye edilmesi kararını değerlendiren maktulün annesi Mübeyyen Güner, “Oğlum... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:36+0300
2022-07-07T19:36+0300
2022-07-07T19:42+0300
kadir şeker
tahliye
türkiye
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özgür duran
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Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü Özgür Duran’ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Avukatlar tarafından karara yapılan itiraz sonucu Kadir Şeker’e tahliye kararı verildi. Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirtti:‘Yargıtay'a gidiyorum’20 yaşındaki Remzi Niyazi Duran ise, “Devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi, 2.5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara’ya Yargıtay’a gidiyorum. Hakkımda yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-seker-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1058437743.html
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Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?'
19:36 07.07.2022 (güncellendi: 19:42 07.07.2022) Abone ol
Avukatının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu Kadir Şeker’in tahliye edilmesi kararını değerlendiren maktulün annesi Mübeyyen Güner, “Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?” dedi.
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü Özgür Duran’ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Avukatlar tarafından karara yapılan itiraz sonucu Kadir Şeker’e tahliye kararı verildi.
Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirtti:
“Sokak ortasında ben darbedildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli. Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah’ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın.”
‘Yargıtay'a gidiyorum’
20 yaşındaki Remzi Niyazi Duran ise, “Devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi, 2.5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara’ya Yargıtay’a gidiyorum. Hakkımda yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum” dedi.