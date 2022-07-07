Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?'

“Sokak ortasında ben darbedildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli. Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah’ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın.”