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https://tr.sputniknews.com/20220707/kayseride-babasinin-kiz-arkadasini-meyve-bicagiyla-yaralayan-kadin-gozaltina-alindi-1058443476.html
Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:23+0300
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türkiye
kayseri
bıçaklı saldırı
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Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
türkiye
kayseri
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kayseri, bıçaklı saldırı

Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı

19:23 07.07.2022 (güncellendi: 19:24 07.07.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© İHA
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı.
Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.
Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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