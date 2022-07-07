https://tr.sputniknews.com/20220707/kayseride-babasinin-kiz-arkadasini-meyve-bicagiyla-yaralayan-kadin-gozaltina-alindi-1058443476.html

Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T19:23+0300

2022-07-07T19:23+0300

2022-07-07T19:24+0300

türkiye

kayseri

bıçaklı saldırı

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Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

türkiye

kayseri

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayseri, bıçaklı saldırı