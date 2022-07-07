https://tr.sputniknews.com/20220707/kayseride-babasinin-kiz-arkadasini-meyve-bicagiyla-yaralayan-kadin-gozaltina-alindi-1058443476.html
Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:23+0300
2022-07-07T19:23+0300
2022-07-07T19:24+0300
türkiye
kayseri
bıçaklı saldırı
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Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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kayseri, bıçaklı saldırı
Kayseri'de babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı
19:23 07.07.2022 (güncellendi: 19:24 07.07.2022) Abone ol
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babasının kız arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan genç kadın gözaltına alındı.
Gülük Mahallesi Cirit Sokak'ta bir binada, babasının eve getirdiği kız arkadaşı Ş.Y. (50) ile tartışan Ş.T. (28) meyve bıçağıyla Ş.Y'yi yaraladı.
Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.