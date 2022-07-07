https://tr.sputniknews.com/20220707/kendisini-kargocu-olarak-gosterdi-daireye-girip-hirsizlik-yapti-1058436909.html

Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı

Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı

İstanbul'da bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli, hırsızlık yaptı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T16:44+0300

2022-07-07T16:44+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

hırsız

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Ümraniye'de öğle saatlerinde iddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi. Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220702/komsusunun-tavuklari-calindi-hirsizlarin-pesinden-kostu-bize-el-sallayarak-kactilar-1058230529.html

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türkiye, istanbul, hırsız