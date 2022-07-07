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Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
İstanbul'da bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli, hırsızlık yaptı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:44+0300
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Ümraniye'de öğle saatlerinde iddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi. Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220702/komsusunun-tavuklari-calindi-hirsizlarin-pesinden-kostu-bize-el-sallayarak-kactilar-1058230529.html
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türkiye, istanbul, hırsız

Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı

16:44 07.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - BURAK UĞURKendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - BURAK UĞUR
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İstanbul'da bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli, hırsızlık yaptı.
Ümraniye'de öğle saatlerinde iddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi.
Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.
Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
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Komşusunun tavukları çalındı, hırsızların peşinden koştu: Bize el sallayarak kaçtılar
2 Temmuz, 12:46
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