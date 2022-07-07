https://tr.sputniknews.com/20220707/kendisini-kargocu-olarak-gosterdi-daireye-girip-hirsizlik-yapti-1058436909.html
Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
İstanbul'da bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli, hırsızlık yaptı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:44+0300
2022-07-07T16:44+0300
2022-07-07T16:44+0300
türkiye
türkiye
istanbul
hırsız
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Ümraniye'de öğle saatlerinde iddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi. Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220702/komsusunun-tavuklari-calindi-hirsizlarin-pesinden-kostu-bize-el-sallayarak-kactilar-1058230529.html
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türkiye, istanbul, hırsız
Kendisini kargocu olarak gösterdi: Daireye girip hırsızlık yaptı
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İstanbul'da bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli, hırsızlık yaptı.
Ümraniye'de öğle saatlerinde iddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi.
Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.