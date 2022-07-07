https://tr.sputniknews.com/20220707/kremlinden-ingiltere-yorumu-ulkeyi-daha-profesyonel-insanlarin-yonetmesini-umut-ediyoruz-1058426848.html

Kremlin'den İngiltere yorumu: Ülkeyi daha profesyonel insanların yönetmesini umut ediyoruz

Kremlin'den İngiltere yorumu: Ülkeyi daha profesyonel insanların yönetmesini umut ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere'deki kabine krizi ve bakanların topluca istifa etmesine ilişkin yorumda bulunarak, Rusya'nın İngiltere'yi 'daha profesyonel... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:07+0300

2022-07-07T14:07+0300

2022-07-07T14:12+0300

dünya

ingiltere

rusya

kremlin

boris johnson

dmitriy peskov

istifa

kabine

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'deki kabine krizi ve BBC'nin Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar parti liderliğinden istifa edeceği yönündeki haberine dair değerlendirmede bulundu.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Bir gün Büyük Britanya'da diyalog yoluyla karar alabilen daha profesyonel insanların iktidara gelmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov, şu anda bu yöndeki umutların 'çok sönük' olduğunu da sözlerine ekledi.İngiltere Başbakanı Johnson hakkında yorum yapan Peskov, "Bizi gerçekten sevmiyor, biz de onu sevmiyoruz" diye konuştu.Daha önce Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceği ve sonbaharda yapılacak parti başkanlığı seçimine kadar başbakan olarak devam edeceği duyurulmuştu.Bakanlar art arda istifa kararı aldıİngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı 'son derece pişman' olduğu açıklamasının ardından gelmişti.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220707/boris-johnsona-yeni-atadigi-maliye-bakani-nadhim-zahawi-de-hemen-birak-git-dedi-1058417083.html

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ingiltere, rusya, kremlin, boris johnson, dmitriy peskov, istifa, kabine