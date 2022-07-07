https://tr.sputniknews.com/20220707/kurban-bayraminda-cezaevlerine-acik-gorus-1058414949.html

Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş

Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş

Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T09:56+0300

2022-07-07T09:56+0300

2022-07-07T09:58+0300

türkiye

kurban bayramı

cezaevi

açık cezaevi

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

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Adalet Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

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kurban bayramı, cezaevi, açık cezaevi, adalet bakanlığı, bekir bozdağ