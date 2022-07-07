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Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş
Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş
Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T09:56+0300
2022-07-07T09:58+0300
türkiye
kurban bayramı
cezaevi
açık cezaevi
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
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Adalet Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.
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kurban bayramı, cezaevi, açık cezaevi, adalet bakanlığı, bekir bozdağ

Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüş

09:56 07.07.2022 (güncellendi: 09:58 07.07.2022)
© AACeza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı
Ceza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.
Adalet Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.
Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.
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