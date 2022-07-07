https://tr.sputniknews.com/20220707/lavrov-ve-cavusoglu-balide-bir-araya-geldi--1058424681.html

Lavrov ve Çavuşoğlu, Bali'de bir araya geldi

Lavrov ve Çavuşoğlu, Bali'de bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın Bali kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T13:11+0300

2022-07-07T13:11+0300

2022-07-07T14:04+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun görüşmenin başında tokalaştığı anın görüntüsünü Telegram hesabından paylaştı. 'Özellikle Ukrayna'daki durum üzerinde duruldu' Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre özellikle Ukrayna'daki durum üzerinde duran Lavrov ve Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel gündem hakkında kapsamlı görüş alışverişi gerçekleştirdi. Lavrov, Batı'nın Kiev rejiminin militarist hırslarına destek vermeyi ve Ukrayna hükümetini daha önce varılan barış anlaşmalarından sapmaya teşvik etmeyi sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dair Rusya'nın ilkesel tutumunu bir kez hatırlattı. Taraflar, Ukrayna'da sivillerin ve ekonomi çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla diplomasi ve savunma kurumları nezdindeki çabaları koordine etmeye devam edilmesinin önemini vurguladı. Karadeniz'deki ve çok uluslu platformlardaki Rus-Türk işbirliği de dahil diğer uluslararası konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, 2022 yılında iki ülke arasında en üst ve yüksek düzeyde gerçekleştirilen siyasi diyalog dinamiğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Lavrov ve Çavuşoğlu, yüz yüze görüşmeler de dahil Rusya ve Türkiye yönetimleri arasındaki yoğun görüşme trafiğini sürdürmeye hazır olduklarını teyit etti.

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya