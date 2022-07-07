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Meteoroloji'den Kurban Bayramı için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:15+0300
2022-07-07T12:15+0300
yaşam
meteoroloji
yağmur
kurban bayramı
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Bayram tatili için beklenen tarih yaklaştı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye’de yer yer kendini gösteren sağanak yağışlar bayram boyunca, İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek. Yağışlar aralıklarla bayramın ilk 3 günü devam edecek, pazar günü yurdun yarısında görülecek. Sağanak yağışın yurdun güney kesimlerini etkilemeyeceği, diğer bölgelerde ise yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri’nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, yağmur, kurban bayramı

Meteoroloji'den Kurban Bayramı için sağanak uyarısı

12:15 07.07.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Türkiye'nin kuzeybatısı bayram boyunca yağış alacak, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Bayram tatili için beklenen tarih yaklaştı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye’de yer yer kendini gösteren sağanak yağışlar bayram boyunca, İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek. Yağışlar aralıklarla bayramın ilk 3 günü devam edecek, pazar günü yurdun yarısında görülecek. Sağanak yağışın yurdun güney kesimlerini etkilemeyeceği, diğer bölgelerde ise yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri’nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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