https://tr.sputniknews.com/20220707/motorin-fiyatlarinda-210-tllik-indirim-bekleniyor-1058410657.html
Motorin fiyatlarında 2.10 TL'lik indirim bekleniyor
Motorin fiyatlarında 2.10 TL'lik indirim bekleniyor
Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2.10 TL'lik bir indirim bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69 liradan satılıyor. İndirim gerçekleşirse... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T01:40+0300
2022-07-07T01:40+0300
2022-07-07T01:41+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
türkiye
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Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.NTV'nin aktardığına göre, brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/petrol-fiyatlarinda-dusus-1058356512.html
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benzin, motorin, indirim, türkiye
Motorin fiyatlarında 2.10 TL'lik indirim bekleniyor
01:40 07.07.2022 (güncellendi: 01:41 07.07.2022) Abone ol
Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2.10 TL'lik bir indirim bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69 liradan satılıyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.59 liradan satılacak.
Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.
NTV'nin aktardığına göre, brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.