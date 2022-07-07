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Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.10 TL'lik indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24.59 liradan... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:49+0300
2022-07-07T16:52+0300
yaşam
motorin
benzin
indirim
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Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2.10 TL'lik bir indirim yapıldı.İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.
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motorin, benzin, indirim

Motorine indirim geldi

16:49 07.07.2022 (güncellendi: 16:52 07.07.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.10 TL'lik indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24.59 liradan satılacak.
Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2.10 TL'lik bir indirim yapıldı.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.
Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.
Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.
İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.
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