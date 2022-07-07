https://tr.sputniknews.com/20220707/oglunun-actigi-davada-mahkeme-kararini-verdi-ibrahim-tatlisesin-tasinmaz-varliklarina-serh-kondu-1058424822.html

Oğlunun açtığı davada mahkeme kararını verdi: İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh kondu

Oğlunun açtığı davada mahkeme kararını verdi: İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh kondu

Babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, açtığı davayla İbrahim Tatlıses'in mallarına şerh koydurdu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T13:31+0300

2022-07-07T13:31+0300

2022-07-07T13:42+0300

ibrahim tatlıses

yaşam

dava

vasilik

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Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtı. Açılan davayla ilgili mahkemeden karar çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre mahkeme, İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile kavga etmişti. İbrahim Tatlıses oğluyla ilgili "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" iddiasında bulundu. Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/ibrahim-tatlisesten-ogluna-sitem-vuruldugum-gun-sirketin-kasasini-bosaltti-1057658964.html

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ibrahim tatlıses, dava, vasilik