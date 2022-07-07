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Parasını vermediği iddiasıyla patronunu bıçaklayarak öldürdü
Parasını vermediği iddiasıyla patronunu bıçaklayarak öldürdü
Başakşehir'de Ahmed O. isimli kişi, iddiaya göre ücretini ödemediği için patronu Fikret Bittim’i bıçaklayarak öldürdü. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:03+0300
2022-07-07T23:03+0300
türkiye
cinayet
işçi
patron
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İstanbul Başakşehir'deki cinayet, dün saat 13.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulanan bir sanayi sitesinde meydana geldi.Suriyeli olduğu belirtilen Ahmed O. (26) iddiaya göre iş yerinden ücretini alamadı. Bunun üzerine iş yerine gelen şüpheli, patronu Fikret Bittim ile tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerinden çıkan ikili koridorda boğuşmaya başladı. Bu sırada Ahmet O. Fikret Bittim’i defalarca bıçakladı.Daha sonra olay yerinde kaçan şüpheli yaklaşık bir dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Şüpheli yerden bir şey alarak tekrar kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Fikret Bittim, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.Fikret Bittim, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şüpheli Ahmet O. bugün yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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cinayet, işçi, patron

Parasını vermediği iddiasıyla patronunu bıçaklayarak öldürdü

23:03 07.07.2022
© DHAParasını vermediği iddiasıyla patronunu bıçaklayarak öldürdü
Parasını vermediği iddiasıyla patronunu bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Başakşehir'de Ahmed O. isimli kişi, iddiaya göre ücretini ödemediği için patronu Fikret Bittim’i bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Başakşehir'deki cinayet, dün saat 13.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulanan bir sanayi sitesinde meydana geldi.

Suriyeli olduğu belirtilen Ahmed O. (26) iddiaya göre iş yerinden ücretini alamadı. Bunun üzerine iş yerine gelen şüpheli, patronu Fikret Bittim ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerinden çıkan ikili koridorda boğuşmaya başladı. Bu sırada Ahmet O. Fikret Bittim’i defalarca bıçakladı.

Daha sonra olay yerinde kaçan şüpheli yaklaşık bir dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Şüpheli yerden bir şey alarak tekrar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Fikret Bittim, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Fikret Bittim, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Ahmet O. bugün yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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