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Pendik’te kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı
Pendik’te kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı
İstanbul Pendik'te kendisini darp eden bir erkekten kaçan kadın, bir taksiye binerek kurtulmaya çalışmış, arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T00:13+0300
2022-07-07T00:17+0300
türkiye
pendik
kadın
darp
serbest bırakma
serbest bırakılma
taksi
istanbul
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Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darp edildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi.Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi.Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Darp edilen kadın şikayetçi olmadı Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K., Pendik Esenler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, kız arkadaşı olan T.T. ile alkol aldıklarını sonrasında ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi.T.T.’nin polise verdiği ifadede ise alkol alarak tartıştıklarını, erkek arkadaşının da taksiye binmek istediğini ancak herhangi bir darp ya da tehdit olayının olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını ve B.K.’dan da davacı olmadığını belirttiği öğrenildi.Konu ile ilgili ‘kötü muamele’ suçundan B.K. hakkında savcılık talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/pendikte-taksideki-kadina-saldiran-sahsa-meydan-dayagi-1058372654.html
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pendik, kadın, darp, serbest bırakma, serbest bırakılma, taksi, istanbul

Pendik’te kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı

00:13 07.07.2022 (güncellendi: 00:17 07.07.2022)
© DHAPendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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İstanbul Pendik'te kendisini darp eden bir erkekten kaçan kadın, bir taksiye binerek kurtulmaya çalışmış, arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etmişti. Tekme tokat dövüldükten sonra kaçarak kurtulan saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darp edildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi.
Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi.
Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Darp edilen kadın şikayetçi olmadı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K., Pendik Esenler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, kız arkadaşı olan T.T. ile alkol aldıklarını sonrasında ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
T.T.’nin polise verdiği ifadede ise alkol alarak tartıştıklarını, erkek arkadaşının da taksiye binmek istediğini ancak herhangi bir darp ya da tehdit olayının olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını ve B.K.’dan da davacı olmadığını belirttiği öğrenildi.
Konu ile ilgili ‘kötü muamele’ suçundan B.K. hakkında savcılık talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
TÜRKİYE
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı
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